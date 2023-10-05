Akaryakıta büyük indirim geldi! Motorin, Benzin ve LPG'de son fiyatlar

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Sektörde çoğunlukla zam uygulamaları konuşulurken, ceplere rahatlık verecek yeni bir haber geldi.5 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 7 kuruşluk indirim yapıldı.Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40.13 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 34.64 liradan satılıyor.Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.