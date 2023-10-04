Yasa dışı yollarla giriş yapmışlardı: Edirne'de 86 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 86 düzensiz göçmen yakalandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Bu kapsamda kent genelinde son 3 günde yapılan denetimlerde 86 düzensiz göçmen yakalandı.Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.Denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi.