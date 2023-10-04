Türkiye'nin gizli hazinesi: Dağların arasında kendiliğinden oluştu yerini çok az kişi biliyor

Tortum Gölü kenarında ve Uzundere ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi'nde bulunan Bozburun Yarımadası, suların azalmasıyla birlikte renkli ve çekici manzaraları da beraberinde getirdi.Her mevsim farklı bir güzelliğe ve renklere bürünen Tortum Gölü, 8 kilometre uzunluğuyla ortalama bin metre genişliğiyle dikkat çekiyor. Göl ortasına kadar uzanan yarımada ise, kampçıları ve doğa gezginlerini cezbediyor.Balıklı Mahallesi Muhtarı Selçuk Güner, köylerindeki yarımadanın ülkemizde az rastlanan özelliklere sahip olduğunu ifade ederek, “Buranın turizme kazandırılması ve değerlendirilmesi bizim için önemli. Şu anda burası keşfedilmeyi bekliyor. Bozburun Yarımadası birçok su sporuna elverişli. Dört mevsim buraya gelme ve kalma imkanı var” dedi.Türkiye'nin en büyük şelalesi buradan doğuyor. Tortum Gölü, Erzurum'un Uzundere ilçesi sınırlarında Tortum Çayı üzerinde 18. yüzyılda oluşmuş bir heyelan set gölü. Kemerlidağ yamacından kopan kalker blokları çayın önünü kapatmış, yaklaşık 50 metre yüksekten düşen sular Tortum Şelalesi'ni oluşturmuştur. Heyelan setinin arkasında 8 kilometre büyüklüğünde, 100 metre ile bin metre arasında genişliği sahip göl oluşur. Gölün denizden yüksekliği bin metre, derinliği yaklaşık 100 metre.Balıklı köyü yakınında ve göle uzanan yarımada ile gölün çevresindeki ağaçlı alanlar mesire yeri olarak kullanılıyor. Balıklı köyü önlerinde göle doğru uzanan Bozburun Yarımadası turistlerin ve kamp severlerin önemli uğrak yerlerinden birisi. Tortum Gölü'nün güney ucunda küçük bir kuş cenneti de bulunuyor. Yırtıcı kuşların uğrak yeri olan gölün bulunduğu vadide, Türkiye'nin dört akbaba türünü de görmek mümkün.