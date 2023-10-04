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Tekstil sektörünün ihracat şampiyonları ödüllendirildi

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), 2022 yılında yapılan 13 milyar dolarlık dış satıma katkı sağlayan tekstil ihracatçılarına ödül verdi.

Ekleme: 4.10.2023 - 16:17 Güncelleme: 4.10.2023 - 16:18 / Editör: Ozge Selin
Tekstil sektörünün ihracat şampiyonları ödüllendirildi
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ev sahipliğinde düzenlenen 'İTHİB İhracata Değer Katanlar' ödül töreninde, 28'i altın, 28'i de platin olmak üzere 653 ödül sahibini buldu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, törende yaptığı konuşmada, tekstil ve konfeksiyon sektörünün, yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı odağına alan, ekonomi politikaları açısından kilit bir sektör olduğunu belirtti.

Ağar, 'Sektörün küresel piyasalardaki rekabetçi pozisyonunu koruması ve geliştirmesinin çok önemli olduğuna inanıyor, bunu başarmak için gerekli tüm desteği sektörümüze sağlama noktasındaki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Uluslararası arenada söz sahibi olmanın yolu, yüksek katma değerli, yenilikçi ve insanların yaşamlarına ayrıcalık katan markalar yaratmaktan geçiyor. Bunun için firmalarımızın tüketim kalıplarını ve tüketici eğilimlerini okuyabilen, yüksek ve hızlı üretim kapasitesiyle kaliteli üretim anlayışını harmanlayarak müşteriye sunabilme yetkinliklerine sahip olmaları büyük önem arz ediyor.' değerlendirmesinde bulundu.

'CUMHURİYET'İN KALKINMASINDA TEKSTİL SEKTÖRÜ ÖNCÜ ROL ÜSTLENDİ'

Açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe de 100 yıl önce kurulan Cumhuriyet'in kalkınmasında tekstil sektörünün öncü rol üstlendiğini belirtti.

Anadolu'nun sanayileşme sürecinde ilklere imza atan tekstilin hazır giyimden, hazır giyimin ise tekstilden bağımsız düşünülemeyeceğine işaret eden Gültepe, 'Bu iki sektörün ülkemizin kalkınmasında ve dışa açılma sürecinde ayrı bir yeri var. Bugün de üretim, istihdam ve ihracatımızla ülke ekonomimiz için önemimizi koruyoruz. Haziran verilerine göre iki sektörün 1 milyon 100 bin istihdamı bulunuyor. 2022'de toplam ihracatları ise 31,5 milyar doları aştı.' bilgisini verdi.

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz de 'Ödül alan firmalarımızı canıgönülden tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. 13 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ihracatına imza atan ihracatçılar olarak daha fazla üretim, daha fazla ihracat ve daha fazla istihdam için çalışmaya devam edeceğiz. Tekstil sektörü olarak önceliğimiz, uluslararası rekabette pazar payımızı kaybetmemek ve küresel ligdeki payımızı artırmak.' ifadesini kullandı.
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