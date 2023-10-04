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Skandal açıklamalarıyal bebek katilini övmüştü! Merdan Yanardağ bugün hakim karşısında hesap verecek!

Türkiye karşıtı söylemler ve hükümeti hedef alan skandal açıklamalarda bulunan sözde gazeteci Merdan Yanardağ, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili skandal açıklamaları nedeniyle tutuklu yargılanan Yanardağ, bugün hakim karşısına çıkacak.

Skandal açıklamalarıyal bebek katilini övmüştü! Merdan Yanardağ bugün hakim karşısında hesap verecek!
Ekleme: 4.10.2023 - 13:45 Güncelleme: 4.10.2023 - 13:47 / Editör: Ozge Selin
Skandal açıklamalarıyal bebek katilini övmüştü! Merdan Yanardağ bugün hakim karşısında hesap verecek!
Milli değerlere aykırı yayın yapan CHP'nin fonladığı TELE 1 televizyonundaki bir programda terör örgütü PKK-KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamaları nedeniyle tutuklanani Merdan Yanardağ hakkında 'basın yoluyla suçu ve suçluyu övme' ile 'basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

DURŞMA AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE
Duruşma öncesinde adliye önünde toplanan kalabalık, Merdan Yanardağ'ın serbest bırakılması talebiyle basın açıklaması yaptı. Açıklamaya siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarıda katıldı. Açıklamanın ardından duruşmanın yapılacağı İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geçildi.

Skandal açıklamalarıyal bebek katilini övmüştü! Merdan Yanardağ bugün hakim karşısında hesap verecek!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Merdan Yanardağ'ın katıldığı Tele 1 adlı televizyon kanalında 20 Haziran 2023'te yayınlanan '4 soru 4 yanıt' programında yaptığı açıklamaların yer aldığı videonun çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine soruşturmaya başlandığı bildirilmişti.

HAPİS CEZASI İSTENDİ
Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın 'basın yoluyla suçu ve suçluyu övme' ile 'basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.Merdan Yanardağ, savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve 27 Haziran'da nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanmıştı.

Skandal açıklamalarıyal bebek katilini övmüştü! Merdan Yanardağ bugün hakim karşısında hesap verecek!

BEBEK KATİLİNİ ÖVDÜ
Merdan Yanardağ, 'Siyasi mahkum' olarak nitelendirdiği Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri olmadığını ileri süren Yanardağ, bebek katili Abdullah Öcalan'ın hafife alınacak biri olmadığını ileri sürerek teröristbaşının cezaevinde kitap okumaktan 'filozof' olduğunu dile getirerek küstah methiyeler düzdü.

PKK elebaşı Öcalan'ı güzelleyen Yanardağ şu skandal ifadeleri kullanmıştı:

'İmralı'ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz. Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru göre, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir.'
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Skandal açıklamalarıyal bebek katilini övmüştü! Merdan Yanardağ bugün hakim karşısında hesap verecek!
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