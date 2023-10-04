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Sancaktepe'de kayıp 3 kardeşten acı haber! İnşaatın temelinde bulundu: Son görüntüleri ortaya çıkmıştı

Sancaktepe'de kayıp olan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerin cansız bedeni, inşaatın su dolu temelinde bulundu. Çocukların cenazeleri inşaatın temelinden çıkarılarak cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Ekleme: 4.10.2023 - 11:04 Güncelleme: 4.10.2023 - 11:09 / Editör: Ozge Selin
Sancaktepe'de kayıp 3 kardeşten acı haber! İnşaatın temelinde bulundu: Son görüntüleri ortaya çıkmıştıSancaktepe Hilal Mahallesi Karşıyaka Caddesi üzerinde önceki gün saat 17.00 sıralarında 3 çocuk kaybolmuştu. Sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerden haber alınamaması üzerine ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu.

İhbar üzerine harekete geçen Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri kayıp çocukları bulmak için çalışmalarını sürdürürken, aynı mahallede Gülpembe Sokak üzerinde bulunan inşaattan gelen ihbar üzerine çalışma başlatıldı.

Sancaktepe'de kayıp 3 kardeşten acı haber! İnşaatın temelinde bulundu: Son görüntüleri ortaya çıkmıştı

İnşaatın güvenlik görevlisinin çocuk cesedi gördüğü yönünde verdiği ihbarla polis ve itfaiye ekipleri, su dolu inşaat temelinde çalışma başlattı.

ACI HABER GELDİ! 3 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İtfaiye ekipleri inşaatın temelindeki suyu tahliye ederken, çalışmalar sonunda 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Sancaktepe'de kayıp 3 kardeşten acı haber! İnşaatın temelinde bulundu: Son görüntüleri ortaya çıkmıştı

Çocukların önceki gün sokakta oyun oynarken kaybolan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşler olduğu tespit edildi.

Polis olay yerinde inceleme yaparken, acı haberi alan aile ise olay yerine geldi.

Olay yeri inceleme ekipleri, inşaat ve çevresinde detaylı inceleme yaptı.

Sancaktepe'de kayıp 3 kardeşten acı haber! İnşaatın temelinde bulundu: Son görüntüleri ortaya çıkmıştı

Çocukların cenazeleri inşaatın temelinden çıkarılarak cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


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