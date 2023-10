Ömer Çelik’ten Kılıçdaroğlu’na “Gazi Meclis” tepkisi: “Gelinen nokta vahimdir”

AK Parti kongreleri demokrasimizin dayanak noktaları olmuştur. AK Parti demokrasi şöleni olmuştur. Her kongremiz yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da ilgi görmektedir. Yaklaşık dünyanın her yerinden 30'a yakın temsilci olacak. Yaklaşık bu 30 ülke ile temsil edilmiş olacak.Biz bir Türkiye partisiyiz, merkez partisiyiz. AK Parti kongreleri aynı zamanda dünya örnek almaktadır. Cumhurbaşkanımızın önemli mesajları olacaktır. Türkiye Yüzyılı mesajları, bölge barışı ve insanlığa söyleyeceğimiz sözler bakımından bütün kurumsal yeniliklere kadar söylenecek çok şey gündeme gelecektir.Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bu kadar vahim bir skandala imza atıldı. Bu skandala imza atan kişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Dün CHP Grup Toplantısı'nda TBMM'ye 'Gazi Meclis' demekten vazgeçtiğini ifade eden, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç kimsenin aklından bile geçmeyen, yüce Meclis'e hakaret anlamına gelen bir cümle kullandı. Maalesef gelinen nokta vahimdir. Sayın Kılıçdaroğlu adına bile üzücüdür. Gazi Meclis, milletin ortak değeridir. Bu Meclis'e 'Ben Gazi Meclis demiyorum' diyen birisinin, bu ülkenin temel değerleriyle sorunu olmaktan öte açık bir kavgası olduğunu ilan ettiğini görüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüce meclisimize dönük bu hakaretini şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir hakarete imza atan ikinci bir kişi gelmemiştir. Bugün ne zaman bir laf açılsa, 'Biz Atatürk'ün kurduğu partinin devamıyız' diyenler, bugün Atatürk'ün kurduğu partinin devamı olmadıklarını her sözleriyle açık etmektedir. Atatürk'ün hatırına, CHP'ye oy veren değerli vatandaşlarımızın bütün hayallerini incitti. Bugün aslında, bütün bu koltuğunu bırak seslerine rağmen koltuğunda kalmaya çalışıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin kapısına kilit vurmaya çalıştığını görüyoruz. Bundan da en çok CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın incindiğini görmekteyiz. Tüm siyasi hayatı yanlışlarla geçerken, Gazi Meclis'e bu şekilde saldırması büyük bir hakarettir ve bunu ömür boyu alnında taşıyacaktır.Sayın Aliyev, İspanya ziyaretini Türkiye'nin toplantıya katılma şartı kabul edilmediği için iptal etti. Bunu takdirle karşıladığımızı ifade etmek isteriz. Düşünebiliyor musunuz; Fransa, Almanya ve AB katılacak, Ermenistan katılacak, Azerbaycan'ı davet ediyorlar ama Türkiye yok. Sayın Cumhurbaşkanımız olmadan bu konuyu konuşacaklar.