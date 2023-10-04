  • USD: 27,53 - 27,58
  • EURO: 28,88 - 28,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ömer Çelik’ten Kılıçdaroğlu’na “Gazi Meclis” tepkisi: “Gelinen nokta vahimdir”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Çelik, 7 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek AK Parti Kongresi’nde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın çok güçlü mesajlar vereceğini söyledi. Çelik ayrıca CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na “Gazi Meclis” sözleri nedeniyle tepki gösterdi. Çelik, “Gelinen nokta vahimdir, Kılıçdaroğlu adına bile üzücü.” dedi.

Ömer Çelik’ten Kılıçdaroğlu’na “Gazi Meclis” tepkisi: “Gelinen nokta vahimdir”
Ekleme: 4.10.2023 - 16:31 Güncelleme: 4.10.2023 - 16:37 / Editör: Ozge Selin
Ömer Çelik’ten Kılıçdaroğlu’na “Gazi Meclis” tepkisi: “Gelinen nokta vahimdir”
AK Parti Sözcüsü Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

AK Parti kongreleri demokrasimizin dayanak noktaları olmuştur. AK Parti demokrasi şöleni olmuştur. Her kongremiz yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da ilgi görmektedir. Yaklaşık dünyanın her yerinden 30'a yakın temsilci olacak. Yaklaşık bu 30 ülke ile temsil edilmiş olacak.

Biz bir Türkiye partisiyiz, merkez partisiyiz. AK Parti kongreleri aynı zamanda dünya örnek almaktadır. Cumhurbaşkanımızın önemli mesajları olacaktır. Türkiye Yüzyılı mesajları, bölge barışı ve insanlığa söyleyeceğimiz sözler bakımından bütün kurumsal yeniliklere kadar söylenecek çok şey gündeme gelecektir.

KILIÇDAROĞLU'NA 'GAZİ MECLİS' TEPKİSİ

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bu kadar vahim bir skandala imza atıldı. Bu skandala imza atan kişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Dün CHP Grup Toplantısı'nda TBMM'ye 'Gazi Meclis' demekten vazgeçtiğini ifade eden, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç kimsenin aklından bile geçmeyen, yüce Meclis'e hakaret anlamına gelen bir cümle kullandı. Maalesef gelinen nokta vahimdir. Sayın Kılıçdaroğlu adına bile üzücüdür. Gazi Meclis, milletin ortak değeridir. Bu Meclis'e 'Ben Gazi Meclis demiyorum' diyen birisinin, bu ülkenin temel değerleriyle sorunu olmaktan öte açık bir kavgası olduğunu ilan ettiğini görüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüce meclisimize dönük bu hakaretini şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir hakarete imza atan ikinci bir kişi gelmemiştir. Bugün ne zaman bir laf açılsa, 'Biz Atatürk'ün kurduğu partinin devamıyız' diyenler, bugün Atatürk'ün kurduğu partinin devamı olmadıklarını her sözleriyle açık etmektedir. Atatürk'ün hatırına, CHP'ye oy veren değerli vatandaşlarımızın bütün hayallerini incitti. Bugün aslında, bütün bu koltuğunu bırak seslerine rağmen koltuğunda kalmaya çalışıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin kapısına kilit vurmaya çalıştığını görüyoruz. Bundan da en çok CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın incindiğini görmekteyiz. Tüm siyasi hayatı yanlışlarla geçerken, Gazi Meclis'e bu şekilde saldırması büyük bir hakarettir ve bunu ömür boyu alnında taşıyacaktır.

'ALİYEV'İN KARARINI TAKDİR EDİYORUZ'

Sayın Aliyev, İspanya ziyaretini Türkiye'nin toplantıya katılma şartı kabul edilmediği için iptal etti. Bunu takdirle karşıladığımızı ifade etmek isteriz. Düşünebiliyor musunuz; Fransa, Almanya ve AB katılacak, Ermenistan katılacak, Azerbaycan'ı davet ediyorlar ama Türkiye yok. Sayın Cumhurbaşkanımız olmadan bu konuyu konuşacaklar.
Milli Savunma Bakanlığı'nda üst düzey toplantı!
Ömer Çelik’ten Kılıçdaroğlu’na “Gazi Meclis” tepkisi: “Gelinen nokta vahimdir”
ABB Başkanı Mansur Yavaş soru soran öğrencileri salondan attırıp darp ettirdi
Teslimat başlıyor! Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi
Ankara'daki bombalı saldırı ile ilgili flaş gelişme: Bakan Fidan 'Pişman olacaklar' diyerek duyurdu
Azerbaycan’dan flaş Ermenistan kararı!
MİT'ten nokta operasyon: İstiklal Caddesi'ndeki saldırının organizatörü öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde 16 hedef hava harekatı ile imha edildi
Skandal açıklamalarıyal bebek katilini övmüştü! Merdan Yanardağ bugün hakim karşısında hesap verecek!
Fransa Karabağ’ın yasını tutuyor: Skandal ziyarette dikkat çeken Türkiye detayı! Paravan gibi kullanıp…
Akşener noktayı koydu! Yavaş ve İmamoğlu’na destek yok: 81 ilde kendi adaylarımızı çıkartacağız
Bakan Bolat açıkladı! İhracatta rekorlar serisi! 3 ay peş peşe tarihi seviyelere ulaşıldı
Mansur Yavaş tarafını seçti! Ülkücü danışmanını İYİ Parti'yi haklı buldu diye görevden aldı!
Bakan Uraloğlu açıkladı: Ulaşımda yeni dönem! Basra Körfezi Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlanıyor
Bakan Koca 'söz konusu değil' diyerek duyurdu! Kapanma gibi toplu tedbirler uygulanmayacak
MEB açıkladı! Öğretmenlere çevrimiçi kariyer sınavı yapılacak
Merkez Bankası'ndan TL açıklaması
İstanbul'da sabah çilesi! Metrobüse binmek hayal oldu
İşi gücü heykel! Soyer yine Heykel dikti
İçişleri Bakanlığı duyurdu! İkinci teröristin de kimliği tespit edildi...
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Dünyada ilk: Uzaya çöp atınca ceza kesildi

Dünyada ilk: Uzaya çöp atınca ceza kesildi

Bir tek onun aklına geldi: Kimse gitmeye cesaret edemiyor

Bir tek onun aklına geldi: Kimse gitmeye cesaret edemiyor

Türkiye'nin gizli hazinesi: Dağların arasında kendiliğinden oluştu yerini çok az kişi biliyor

Türkiye'nin gizli hazinesi: Dağların arasında kendiliğinden oluştu yerini çok az kişi biliyor

Dev çukur oluştu: Felaketin boyutu havadan görüntülendi çöken yolda çalışma başlatıldı

Dev çukur oluştu: Felaketin boyutu havadan görüntülendi çöken yolda çalışma başlatıldı

Dağların arasında gizlice kaydedildi: Hepsi hareket sensörlü cihazlarla tespit edildi

Dağların arasında gizlice kaydedildi: Hepsi hareket sensörlü cihazlarla tespit edildi