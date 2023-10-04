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MİT'ten nokta operasyon: İstiklal Caddesi'ndeki saldırının organizatörü öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı, geçen yıl İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen bombalı saldırının organizatörü 'Mazlum Afrin' kod adlı Nabo Kele Hayri’yi Suriye’nin kuzeyindeki Heseke’de etkisiz hale getirdi.

MİT'ten nokta operasyon: İstiklal Caddesi'ndeki saldırının organizatörü öldürüldü
Ekleme: 4.10.2023 - 14:38 Güncelleme: 4.10.2023 - 15:22 / Editör: Ozge Selin
MİT'ten nokta operasyon: İstiklal Caddesi'ndeki saldırının organizatörü öldürüldü
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), hain teröristlerin ensesinde...

PKK/YPG'li teröristlerin inlerine kadar giren MİT, her geçen gün bir başarılı operasyona daha imza atıyor.

Operasyonda bu kez örgütün sözde yönetim kadrosuna darbe indirildi.

MİT adım adım takip etti

İstiklal Saldırısı'nın ardından MİT tarafından saldırının planlayıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, bombalı eylemin failleri Ahlam Albashir Saleh ile Bilal Hassan'ı yönlendiren ve Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasını sağlayan PYD/YPG işbirlikçisi Halil Menci'nin 22 Şubat'ta Suriye'de etkisiz hale getirilmesinin ardından, MİT çalışmalarına aralıksız devam etti.

Yürütülen çalışmalar neticesinde, İstiklal Saldırısının organizasyonunun yanı sıra PKK/KCK-PYD/YPG tarafından Türkiye'ye yönelik eylemler gerçekleştirmek amacıyla Mayıs 2022 ayında kurulan 14 kişilik istihbarat yapılanmasında yer aldığı öğrenilen Mazlum Afrin Kod Nabo Kele Hayri, Suriye'de tespit edilerek takibe alındı.

Birçok saldırının faili olduğu tespit edildi

Geçmiş dönemde Suriye içerisinde örgütün hakim olduğu bölgelerdeki farklı yerleşim yerlerinde İstihbarat Sorumluluğu yapan, bu kapsamda harekat bölgelerindeki Türk güvenlik birimleri ile Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarına yönelik saldırı ve sabotaj eylemleri organize ettiği öğrenilen Nabo Kele Hayri'nin, Barış Pınarı Harekat bölgesinde 02 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen ve dört sivilin hayatını kaybettiği bombalı saldırının da organizatörü olduğu, ayrıca Zeytin Dalı Harekatı sırasında SMO ile girdiği çatışmada gözünden yaralandığı MİT tarafından tespit edildi.

Teröristlere eğitim verdi

Uzun zamandır MİT'in Suriye'de tespit etmeye çalıştığı Nabo Kele Hayri'nin, İstiklal Saldırısının faili Ahlam Albashir Saleh'e, Suriye'de bizzat iki haftalık özel bir eğitim verdiğinin ve akabinde Türkiye'ye gönderilmesini organize ettiğinin öğrenilmesi üzerine çalışmalara hız verildi.

Yakın takibe alındı

Sürdürülen titiz çalışmalar neticesinde Suriye Haseke'de bulunduğu tespit edilen Nabo Kele Hayri, MİT tarafından yakın takipte tutularak, operasyon için uygun zaman beklenmeye başlandı.

Etkisiz hale getirildi

Çok gizli yürütülen çalışmalar neticesinde, Ekim 2023 başında MİT tarafından operasyon için düğmeye basıldı ve Nabo Kele Hayri, MİT'e ait özel bir ekip tarafından 3 Ekim'de günü Haseke de etkisiz hale getirildi.
MİT'ten nokta operasyon: İstiklal Caddesi'ndeki saldırının organizatörü öldürüldü

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MİT'ten nokta operasyon: İstiklal Caddesi'ndeki saldırının organizatörü öldürüldü
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