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Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Rize ve Siirt çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor...

Ekleme: 4.10.2023 - 09:46 Güncelleme: 4.10.2023 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Ordu, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Rize ve Siirt çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Rize ve Siirt çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
SAKARYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 28°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Az bulutlu
KONYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 20°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
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