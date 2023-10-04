Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Ordu, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Rize ve Siirt çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Rize ve Siirt çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 26°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 24°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 24°CAz bulutlu ve açıkSAKARYA °C, 24°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 21°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 28°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 28°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 28°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 31°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 28°CParçalı bulutlu, kıyı kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 29°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 21°CAz bulutluESKİŞEHİR °C, 23°CAz bulutluKONYA °C, 21°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, 18°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 22°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 20°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 23°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 21°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 21°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 21°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 20°CParçalı bulutluTRABZON °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 22°CParçalı bulutluVAN °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 26°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 26°CParçalı bulutluSİİRT °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ŞANLIURFA °C, 26°CParçalı bulutlu