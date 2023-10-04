Mersin'de TIR dehşeti: Mağazaya girdi, 7 kişi yaralandı!

Mersin'in Silifke ilçesinde Hasan M'nin kullandığı 58 PC 634 plakalı tır, Susanoğlu Mahallesi D-400 kara yolu kenarında ev eşyaları satan mağazaya girdi.Kazada tır şoförünün de aralarında olduğu 7 kişi yaralandı.Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesine götürüldü.Mağaza giren tır ise jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından vinçle kaldırıldı.