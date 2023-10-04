Mersin'de TIR dehşeti: Mağazaya girdi, 7 kişi yaralandı!
Mersin'in Silifke ilçesinde tırın yol kenarındaki mağazaya girmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Mağaza giren tır ise jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından vinçle kaldırıldı.
Mersin'in Silifke ilçesinde Hasan M'nin kullandığı 58 PC 634 plakalı tır, Susanoğlu Mahallesi D-400 kara yolu kenarında ev eşyaları satan mağazaya girdi.
Kazada tır şoförünün de aralarında olduğu 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesine götürüldü.
Mağaza giren tır ise jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından vinçle kaldırıldı.
Kazada tır şoförünün de aralarında olduğu 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesine götürüldü.
Mağaza giren tır ise jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından vinçle kaldırıldı.