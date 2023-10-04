Merkez Bankası'ndan TL açıklaması

TCMB, "Türk lirasında yaşanan değer kaybı, ücret artışı ve vergi düzenlemeleri kaynaklı gecikmeli etkiler zayıflamış, aylık fiyat artışları hizmetler ile alkol-tütün dışında kalan gruplarda yavaşlamıştır" açıklamasında bulundu.

TCMB, 'Türk lirasında yaşanan değer kaybı, ücret artışı ve vergi düzenlemeleri kaynaklı gecikmeli etkiler zayıflamış, aylık fiyat artışları hizmetler ile alkol-tütün dışında kalan gruplarda yavaşlamıştır' açıklamasında bulundu.



Merkez Bankası, üretici fiyatlarındaki aylık artış eğiliminin yavaşlayarak da olsa sürdüğünü, üretici yıllık enflasyonunun temelde enerji fiyatları kaynaklı baz etkisiyle düşüş kaydettiğinin bilgisini de verdi.



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