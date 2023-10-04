Mansur Yavaş tarafını seçti! Ülkücü danışmanını İYİ Parti'yi haklı buldu diye görevden aldı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerel seçimlerde bir kez daha CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Mansur Yavaş'ın adaylığına yeşil ışık yaktığı biliniyor. CHP'de değişim rüzgarları eserken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kamuoyunda ülkücü bir profille tanınan Mansur Yavaş, ülkücü camiada önemli görevler yapmış danışmanı Servet Avcı'yı görevden aldı. Yavaş'ın görevden alma kararının, Servet Avcı'nın, CHP'yi eleştirdiği, İYİ Parti'yi savunduğu yazısından sonra gelmesi manidar olarak yorumlandı. Servet Avcı Yeniçağ Gazetesi'ndeki köşesinde, 'İYİ Parti, neden kendini anlatmak yerine, bütün enerjisini HDP'yle beraber olmadığını anlatmakla harcasın? Başka günahların keçisi neden İYİ Parti olsun ve hep bedel ödesin?' ifadelerini kullanmıştı. Mansur Yavaş, daha önce İYİ Parti'nin belediye başkan adayı olmayı reddetmiş, CHP'den aday olma şartı koşmuştu. Mansur Yavaş'ın, tarafını bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana seçtiği günlerde, ülkücüleri yanından uzaklaştırması dikkat çekiyor.ABB Başkanı Mansur Yavaş, MHP ve BBP'de görev yapmış, ülkücü camianın içinden yetişen Servet Avcı'yı bir gecede sildi, attı. Yavaş'ın, kararının Servet Avcı'nın CHP ile İYİ Parti ortaklığını eleştirdiği yazısının üstüne gelmesi dikkat çekti.Servet Avcı, Yeniçağ Gazetesi'ndeki köşesinde, İYİ Parti'nin haklı gerekçelerle ittifak yapmak istemediğini yazdı. Avcı, 'İYİ Parti, dolaylı da olsa bu iş birliğiyle anılıp kaybeden taraf olmak yerine, kendi değerleriyle kendi geleceğini doğru kurgulamak durumunda… Bir süredir parti yöneticilerinin dillendirdiği 'üçüncü yol' hedefi bu anlamda bir tercih gibi değil açık bir mecburiyet gibi duruyor…' ifadelerini kullandı.Avcı yazısının devamında, CHP'nin bağlarını bir türlü koparamadığı HDP'nin İYİ Parti'nin enerjisini tükettiğine dikkat çekiyor ve şu değerlendirmeyi yapıyor:İYİ Parti, neden kendini anlatmak yerine, bütün enerjisini HDP'yle beraber olmadığını anlatmakla harcasın? İYİ Parti, kendi siyasetiyle iktidara yürümeyi tercih etmektense, neden 'ittifakların aranan partisi' gibi pek de muteber olmayan çizgide kalsın? İYİ Parti, başkalarının küçük hedefleri, makamları, rozetleri, kurumları için kendi büyük hedeflerini neden yaksın? Başka günahların keçisi neden İYİ Parti olsun ve hep bedel ödesin?ABB Başkanı Mansur Yavaş, bir önceki yerel seçimde sık sık ülkücülüğü üzerinden bir profil çizerek açıklamalar yapmıştı. 'Ülkücü' olduğunu öne süren Mansur Yavaş, 'Milliyetçi' çizgideki İYİ Parti'nin adaylık teklifini reddederek, HDP ile bağlarını koparamayan CHP'nin adayı olmak istediğini söylemişti. CHP'nin adayı olarak seçime giren Mansur Yavaş, ülkücülük profili ile milliyetçi seçmeni olan İYİ Parti'nin de desteğini almıştı.Yavaş, İYİ Partililerin oyları ile ABB Başkanı olurken, İYİ Parti'nin haklı bulunduğu bir yazı sonrası danışmanını görevden alarak bir kez daha tarafını ortaya koydu.Yavaş'ın, Nizam-ı Alem Ocakları Başkanlığı, Ülkü Ocakları Başkanlığı görevlerini yürütmüş olan, ülkücü camianın bilinen isimlerinden Servet Avcı'yı yazdığı yazı nedeniyle görevden alması, 'Mansur Yavaş ülkücüleri sildi, Kılıçdaroğlu'nu seçti' yorumlarına neden oldu.