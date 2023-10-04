İstanbul'da tefecilere yönelik operasyon: 14 gözaltı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde haksız kazanç ve huzur bozan şahıslarla mücadele hız kazandı.Huzur ve güveni bozan şahıslara yönelik denetimler sıklaştırıldı.Ülke içerisinde huzursuzluğa izin vermeyen ekipler operasyonlarını sürdürüyor.Yapılan çalışmaların adresi bu kez İstanbul oldu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'da 2 noktada tefecilere yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.Yapılan operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:İstanbul'da, tefecilere yönelik gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı.Organize suç örgütleri ve çetelerle mücadelede olduğu gibi, halkın huzurunu kaçıran tefecilere karşı da kararlıyız. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tefecilik suçu kapsamında yürütülen operasyonlar neticesinde 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı.Operasyonlar sırasında ruhsatsız silah, nakit para, çek, senet, ikili sözleşmeler ve borçlu kişilerin kayıtlarını içeren defterler ele geçirildi.Operasyonları düzenleyen polisleri tebrik ediyoruz. Mali suçlarla mücadelemiz aralıksız devam edecek