İşi gücü heykel! Soyer yine Heykel dikti

İzmir’in, çöp, kent içi trafik, altyapı eksikliği, körfez kirliliği, pis oku gibi kronikleşmiş sorunları yerinde sayarken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, heykellerine bir yenisini daha ekledi. Soyer bu sefer de ‘Gönüllülüğe Saygı Anıtı’ dikti. Konak Vapur İskelesi yanındaki çim alandaki heykel, Soyer ve beraberindekiler tarafından hizmete açıldı. 31 Mart 2019’da gerçekleşen yerel seçimlerde CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Soyer, göreve geldikten kısa bir süre sonra belediye bünyesinde 30 bini aşkın çalışan dururken kent genelindeki heykelleri saydırmak için ihaleye çıkmıştı. Soyer’in kentteki heykelleri belediye çalışanları yerine ihale ile özel sektöre yaptırtması o süreçte tartışma yaratmıştı.

31 Mart 2019'da gerçekleşen yerel seçimlerde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, aradan geçen 4.5 yıllık süreçte kentin kronikleşmiş sorunlarının çözümüne ilişkin hiçbir adım atmadı. Durum böyle olunca her yağmurda cadde ve sokaklar adeta göle dönerken kent içi trafik de içinden çıkılmaz bir hal aldı. Yaşanan olumsuzluklar bunlarla da sınırlı kalmadı. İç körfezdeki kirlilik tavan yaparken körfezden ve Harmandalı Çöplüğünden hakim rüzgarlarla kentin üzerine kabus gibi çöken lağım kokusu yaz günü vatandaşa zor anlar yaşattı.Kentin kronikleşmiş sorunları yerinde sayarken Soyer kentin çeşitli yerlerine diktiği onlarca heykele bir yenisini daha ekledi. Soyer bu sefer de 'Gönüllülüğe Saygı Anıtı' dikti. Konak Vapur İskelesi yanında, çim alandaki heykel, Soyer ve beraberindekiler tarafından açıldı. Yaşananlar kulislerde 'Soyer işi gücü heykel dikmek' yorumlarına neden oldu.Göreve geldiği günden bu yana kentin birçok yerine heykel diken Soyer, Ekim 2020'de meydana gelen İzmir depremi sonrası da depremzedelere konut yapmak yerine deprem anıtı yapmayı tercih etmişti. Yine aynı Soyer, belediye çatısı altında 30 bini aşkın çalışan dururken kentin dört bir yanındaki heykelleri belediye çalışanlarına saydırmak yerine ihale ile bu işi özel sektöre yaptırtmıştı. Soyer'in İzmirlilerin vergileri ile elde edilen belediye kaynaklarını kentin kronikleşmiş sorunlarının çözümü yerine heykellere harcaması kentte tartışma konusu olmuştu.