Irak Savunma Bakanı Abbasi'den Türkiye'ye resmi ziyaret

Ülkeler arası resmi görüşmeler hız kazandı.Türkiye'ye yapılacak ziyaretlere bir yenisi daha eklendi.Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbasi, resmi ziyaret kapsamında yurda gelecek.Abbasi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelmeye hazırlandığı açıklandı.Yarın askeri törenle karşılanacak olan Abbasi, Bakan Güler ile bir araya gelecek. Ardından iki mevkidaş bir görüşme gerçekleştirecek.Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve savunma sanayinde iş birliği konularının ele alınması bekleniyor.