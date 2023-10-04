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İçişleri Bakanlığı duyurdu! İkinci teröristin de kimliği tespit edildi...

İçişleri Bakanlığı, Ankara'daki saldırı girişiminde bulunan ikinci teröristin de kimliğinin tespit edildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden diğerinin de BTÖ (PKK/KCK) üyesi Özkan Şahin olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! İkinci teröristin de kimliği tespit edildi...
Ekleme: 4.10.2023 - 09:18 Güncelleme: 4.10.2023 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanlığı duyurdu! İkinci teröristin de kimliği tespit edildi...
Türkiye Büyük Millet Meclis'in açılmasına saatler kala İçişleri Bakanlığı'na terör saldırısı gerçekleştirildi. Önce bir patlama ardından silah sesleri duyuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 teröristten birinin bakanlığın Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde kendini patlattığını, diğer teröristin ise etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Terörist Özkan Şahin

Çatışma sırasında Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş isimli kahraman 2 polis memuru yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kimlikleri yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, BTÖ (PKK/KCK) üyeleri Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz ile Özkan Şahin olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! İkinci teröristin de kimliği tespit edildi...

Kanivar Erdal kod adlı terörist Hasan Oğuz

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı girişine 1 Ekim günü saat 09.26'da araçla gelen 2 terörist tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı eylemi Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş 2 kahraman polis tarafından engellendi.

TERÖR SALDIRISINI PKK TERÖR ÖRGÜTÜ ÜSTLENDİ

Saldırı girişiminde bulunan 2 terörist, güvenlik güçlerinin anında karşılık vermeleri neticesinde etkisiz hale getirildi. Güvenlik birimlerin yaptığı çalışmalar ve DNA incelemesi sonucunda, BTÖ (PKK/KCK) üyeleri Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz ile Özkan Şahin'in olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! İkinci teröristin de kimliği tespit edildi...
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