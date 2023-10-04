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Fransa Karabağ’ın yasını tutuyor: Skandal ziyarette dikkat çeken Türkiye detayı! Paravan gibi kullanıp…

Son dakika haberleri: Azerbaycan'ın yürüttüğü başarılı antiterör operasyonunun ardından silah bırakan Ermeniler, sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni de feshetti. Karabağ'ın işgalden kurtulmasının ardından bölgede Azerbaycan'ın yürüttüğü normalleşme çalışmaları sürerken Fransa'dan skandal bir hamle geldi. Ermenistan'ın geri adım attığı işgal senaryosunu sürdürmeye kararlı olan Fransa, bölgede yeni savaş tohumları attı.

Fransa Karabağ’ın yasını tutuyor: Skandal ziyarette dikkat çeken Türkiye detayı! Paravan gibi kullanıp…
Ekleme: 4.10.2023 - 12:10 Güncelleme: 4.10.2023 - 12:36 / Editör: Ozge Selin
Fransa Karabağ’ın yasını tutuyor: Skandal ziyarette dikkat çeken Türkiye detayı! Paravan gibi kullanıp…
Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da 30 yıl sürdürdüğü işgalin sona ermesi, bölgede çıkarları olan bazı ülkeleri rahatsız etti… Bunlardan biri ise Fransa.

Azerbaycan'ın yürüttüğü başarılı antiterör operasyonu sonrası silah bırakan Ermeni gruplar, 30 yıldır işgal altında tuttukları Dağlık Karabağ'dan tamamen çekildi. Sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni feshettiklerini duyuran Ermeni yönetiminin bölgeyi terk etmesinin ardından zaman kaybetmeyen Fransa, apar topar Ermenistan'la iletişime geçti.

Azerbaycan'ın Karabağ'ı işgalden kurtarması üzerine koşa koşa Erivan'a giden Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, silah anlaşmasını gündeme getirdi. Bölgede güçsüz düşmüş bir Ermenistan'ın, Rusya ile yaşanan soğuk savaşta kendi ellerini zayıflatacağını düşünen Fransa, 'Ermenistan'ın yanındayız' mesajıyla yeni bir gerilimin de fitilini ateşledi.

Fransa Karabağ’ın yasını tutuyor: Skandal ziyarette dikkat çeken Türkiye detayı! Paravan gibi kullanıp…

FRANSA YENİ BİR SAVAŞ İSTİYOR

Colonna ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da ortak basın toplantısı düzenledi. Fransa'nın Ermenistan'a desteğinin devam edeceğini belirten Colonna, ülkesinin Ermenistan'ın toprak bütünlüğü konusunda teyakkuzda olacağını vurguladı.

Colonna, Fransa'nın Ermenistan'ın savunmasını sağlayabilmesine yönelik bu ülkeye askeri teçhizat göndermek için gelecekte anlaşmalar imzalamayı kabul ettiğini belirtti. İstifa baskısı altında zor günler geçiren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile de görüşen Colonna, Azerbaycan ve Türkiye'yi de hedef aldı.

Fransa Karabağ’ın yasını tutuyor: Skandal ziyarette dikkat çeken Türkiye detayı! Paravan gibi kullanıp…

HEDEFTE TÜRKİYE DE VARDI

BM tarafından kesin bir dille yalanlandığı halde Azerbaycan'ın etnik temizlik yaptığı suçlamalarını yeniden gündeme getiren Colonna, Türkiye ile ilgili de tartışılan ifadeler kullandı.

Bakü yönetiminin, Türkiye'nin sağladığı destek ve elde ettiği petrol gelirleriyle durmadan silahlandığını öne süren Catherine Colonna, buna karşılık Fransa'nın Ermenistan'a her türlü gerekli askeri teçhizatı sağlayacağını vurguladı.

Fransa Karabağ’ın yasını tutuyor: Skandal ziyarette dikkat çeken Türkiye detayı! Paravan gibi kullanıp…

PARAVAN OLARAK MI KULLANACAKLAR?

Ermenistan'a sağlanacak silahları, Erivan yönetiminin 'kendisini savunabilmesi' gibi bir bahaneye dayandıran Colonna, silahların detaylarının istenmesi üzerine, 'Fazla detay veremem. Biraz daha ileri gitmem icap ederse, bilmelisiniz ki, Ermenistan ve Fransa arasında çoktan anlama sağlanan ve devam eden şeyler var. Ermenistan'la yapabileceğimiz ikinci bir kategori daha var.' ifadelerini kullandı.

Fransa Karabağ’ın yasını tutuyor: Skandal ziyarette dikkat çeken Türkiye detayı! Paravan gibi kullanıp…

Fransa'nın bu işbirliği, bölgede Ermenistan'ı paravan olarak kullanarak Rusya'ya karşı bir mücadele başlatmak için zemin hazırladığı iddialarını da beraberinde getirdi.

Fransa Karabağ’ın yasını tutuyor: Skandal ziyarette dikkat çeken Türkiye detayı! Paravan gibi kullanıp…

'FRANSA'NIN MASKESİ DÜŞTÜ'

Öte yandan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Colonna'nın Ermenistan temaslarında Azerbaycan aleyhindeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Fransa Karabağ’ın yasını tutuyor: Skandal ziyarette dikkat çeken Türkiye detayı! Paravan gibi kullanıp…

X hesabından paylaşımda bulunan Hacızade, Colonna'nın Ermenistan'da Karabağ ile ilgili dile getirdiği 'sahte abluka' ve 'zorla yerinden edilme' söylemlerinin barışa hizmet etmediğini belirtti. Hacızade, '(Colonna'nın) 'Fransa her zaman Ermenistan'ın yanındadır' açıklaması, dürüst ve tarafsız arabulucu olduğunu iddia eden Fransa'nın maskesini düşürdü.' ifadelerini kullandı.

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