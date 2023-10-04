Firari FETÖ’cü eski komiser tutuklandı

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Emniyet Mahrem yapılanması içerisinde bulunan ve 6 yıldır firar olan ihraç Komiser Yardımcısı Kadir Akar isimli şahsın İstanbul ilinden çıkış yaparak Kayseri iline geldiğinin tespiti üzerine 30.09.2023 günü yapılan operasyon sonucu şahıs Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, şüphelinin Polis ve Jandarma kontrolünde yakalanmamak için sahte kimlik temin ederek kullandığı belirtildi.Ayrıca, şüpheli şahsın BYLOCK kullanıcısı olduğu, örgütün yapmış olduğu fişlemelerde örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olduğu, örgütün dershanelerinde özel olarak yetiştirilerek, Polis Kolejine yerleştirildiği, mesleğe başladıktan sonra da örgüt ile irtibatının devam ettiği, örgütün kanunsuz emir ve talimatlarını yerine getirdiği tespit edildiği belirtildi.Uzun süredir gizlenmek için sahte kimlik kullanan, fiziksel özelliklerini değiştirmeye çalışan ve kayıtsız adreslerde kalan firari FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi şahıs, yapılan adli işlemler sonrasında 01.10.2023 günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.