Emine Erdoğan'dan 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan şu ifadeleri kullandı; Medeniyetimiz merhamet medeniyetidir. Özünde sevgiyi barındırır. Hayvanları korumak da öncelikli vicdani yükümlülüğümüzdür.4 Ekim Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle tüm hayvanların kötülüklerden korunmasını diliyor, şefkat dolu kalplerde yer bulmalarını temenni ediyorum.