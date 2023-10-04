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Bir tek onun aklına geldi: Kimse gitmeye cesaret edemiyor

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan Abdullah Türkmen, yolu olmayan ve 10 yıl önce yaptırdığı evine ulaşmak için ırmak içerisinde yerleştirdiği taş ve tahta iskeleleri kullanıyor. Türkmen, macera parkurunu aratmayan yolda su debisinin yükseldiği zaman evine giriş-çıkış yapamadığını, burada kaldığını belirtti. Irmaktan geçerek ulaşılan eve kimse girmeye cesaret edemiyor.

Ekleme: 4.10.2023 - 11:38 Güncelleme: 4.10.2023 - 11:43 / Editör: Ozge Selin
Bir tek onun aklına geldi: Kimse gitmeye cesaret edemiyor
Ordu'nun Arpaköy Mahallesi'nde eşi ile birlikte yaşayan 62 yaşındaki Türkmen, yaklaşık 2013 yılında kendi imkanları ile ırmağın karşı tarafındaki kendine ait araziye, başka bir arsası olmadığı için tek katlı müstakil bir ev yapmak istedi.

Evin inşaat malzemeleri ile gerekli olan eşyaları eşek ve katırlar yardımıyla güçlükle Melek Irmağı'ndan geçirerek inşaatını tamamlayan Türkmen, 10 yıldır yaşadığı ve yolu olmayan evine gelmek isteyen misafirlerin kimi zaman çekindiğini belirtti.

Bir tek onun aklına geldi: Kimse gitmeye cesaret edemiyor

Evi yoldan 150 metre uzaklıkta, aradan ırmak geçiyor

Yoldan yaklaşık 150 metre uzaklıktaki evini ve yolunu ilk kez görenlerin şaşırdığını ve fotoğraf çektiklerini söyleyen Türkmen, gerekli olan tüm yaşam malzemeleri ile beslediği hayvanlarının ihtiyaçlarını dereden geçirdiğini söyleyen Türkmen, Evinin yolunun parkur gibi olduğunu söyleyen Türkmen ise memnun.“

Bir tek onun aklına geldi: Kimse gitmeye cesaret edemiyor

Eşek ve katır ile malzeme taşıdım, eve ulaşmak çok zor”

İnşaatına başladığı zaman başkan bir arazisi olmadığını söyleyen Türkmen, “Başka yerim olmadığı için zamanında burayı yaparak risk aldım. Eşek ve katırlar ile malzeme taşıdım, şantiyeden yardım aldım. Allah'a inancımız ile yapmaya karar verdik ve yaptık. Eve ulaşmak çok zor, burada suyun içerisinde beton vardı, sel gelince onu da kapattı ve ulaşım daha da zorlaştı” diye konuştu.

“Yağmur çok yağınca yol kapanıyor”

Aşırı yağışlar sonrası evine olan zorlu ulaşım yolunun tam anlamıyla kapandığını aktaran Türkmen, “Benim yanıma gelmek isteyenler ırmaktan geçiyorlar, seven insanlar katlanıyor, ben de onlara çizme veriyorum. Bütün yolumuz burası, cenaze, düğün ve iş için bu yolu kullanıyorum. Doğayı çok seviyorum. Çok yağmur yağdığında buradan geçiş kapanıyor. Barajların kapağı açılınca burası da yükseliyor ve geçiş imkansız. Irmak normale dönünce yeniden geçiş açılıyor. Burayı ilk görenler fotoğraf çekiniyorlar, merak ediyorlar” şeklinde konuştu.

Bir tek onun aklına geldi: Kimse gitmeye cesaret edemiyor
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