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Bakan Koca 'söz konusu değil' diyerek duyurdu! Kapanma gibi toplu tedbirler uygulanmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplu aşılamaya kesinlikle ihtiyaç duyulmayan bir dönemdeyiz. Kapanma gibi toplu tedbirler artık söz konusu değil. Açıkça söylüyorum: COVID-19 için mevcut kişisel tedbirler dışında yeni bir tedbir asla söz konusu değil." dedi.

Bakan Koca 'söz konusu değil' diyerek duyurdu! Kapanma gibi toplu tedbirler uygulanmayacak
Ekleme: 4.10.2023 - 10:59 Güncelleme: 4.10.2023 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca 'söz konusu değil' diyerek duyurdu! Kapanma gibi toplu tedbirler uygulanmayacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19'un Eris varyantı ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Koca, Eris varyantının neden toplumsal gündem olacak önemde olmadığı, aşı programının neden geçmişte kaldığı konularına değindi.

'SALGIN BOYUNCA ALINAN TÜM KARARLARIN ARKASINDA BİLİM VAR'
Konuların saptırıldığını, bazı görüşler ve ısrarlı beyanların kesinlikle bilimsel amaçlı olmadığını aktaran Koca, 'Salgın boyunca alınan tüm kararların arkasında bilim var. Bilimsel gelişmeleri asla göz ardı etmedik. Mücadeleyi bilimsel verilerle yönetmiş bir ekibin, şayet gerekli olsa her şeyin en kolay olabileceği bir noktada bilime sırt çevirmesi hiç mümkün mü? Bizleri karşıtı imişiz gibi göstermek isteyenler, ülkemizde başarıyla yürütülen aşı uygulamalarını bilemeyecek kadar bilgisiz olamaz. Çocukluk çağı aşılamalarında oran neden %95'in üzerinde?' dedi.

Bakan Koca 'söz konusu değil' diyerek duyurdu! Kapanma gibi toplu tedbirler uygulanmayacak

'ÜLKE SATHINDA BİR AŞILAMA KAMPANYASI YÜRÜTTÜK, ÇOK BAŞARILI OLDUK'
COVID-19 salgını başladığında aşı çalışmalarının tamamını yakından takip ettiklerini ve kendi aşılarını da en kısa sürede geliştirip üretmeye çalıştıklarını vurgulayan Koca, sonunda Turkovac'ın da ortaya çıktığını kaydetti.

O dönemde hızla ülke sathında bir aşılama kampanyası yürüttüklerini ve sonuçta çok başarılı olduklarını ifade eden Koca, 'Hayatını kaybeden sağlık çalışanı haberleri çok sıktı. Sağlık çalışanları aşılandıktan sonra bu ölümler çok azaldı.' dedi.

'KAPANMA GİBİ TOPLU TEDBİRLER ARTIK SÖZ KONUSU DEĞİL'
Salgının direncini kırmak için aşının o zaman elzem olduğuna dikkati çeken Koca, şöyle devam etti:

'Virüsle ilk defa karşılaşıyorduk ve bağışıklık sistemimizin virüsü tanıması gerekiyordu. Çok işe yaradı aşılama kampanyamız. Virüs bir RNA virüsü olduğu için çeşitli mutasyonlar geçirdi, virülansı yani hasta etme gücü azaldı. Ya COVID geçirdik ya aşılandık ya da her ikisi birlikte oldu ve sonuçta bünyelerimiz virüsü tanır hale geldi. Virüsün de etkisi azaldı. Mutasyona göre yeni aşılar geliştirilmeye çalışılıyor. Bu normaldir. Ancak geldiğimiz noktada bir propaganda yürütülüyor. Toplu aşılama propagandası. Toplu aşılamaya kesinlikle ihtiyaç duyulmayan bir dönemdeyiz. Biz gerekli olduğunda gerekeni yaptık. Kapanma gibi toplu tedbirler artık söz konusu değil. Açıkça söylüyorum: COVID-19 için mevcut kişisel tedbirler dışında yeni bir tedbir asla söz konusu değil.'

Bakan Koca 'söz konusu değil' diyerek duyurdu! Kapanma gibi toplu tedbirler uygulanmayacak

'TÜRKİYE, SAĞLIK KONUSUNDA DA TAM BAĞIMSIZDIR'
Türkiye'nin küresel propagandanın uygulama sahası olmayacağının altını çizen Koca, 'Türkiye, sağlık konusunda da tam bağımsızdır. COVID-19 aşısının yeniden toplu olarak yapılmasını gerektiren, bilimin teyit ettiği bir durum yoktur. Sağlık ve bilim pazarlamanın alanına dâhil değildir.' dedi.
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