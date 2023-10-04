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Bakan Bolat açıkladı! İhracatta rekorlar serisi! 3 ay peş peşe tarihi seviyelere ulaşıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023 yılı eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye eylül ayı ihracatı yüzde 0,3 artarak 22,7 milyar olarak gerçekleşti. Böylece, Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracat rakamına ulaşılmış oldu. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında peş peşe Cumhuriyet tarihi aylık rekorları kırılmış oldu.

Bakan Bolat açıkladı! İhracatta rekorlar serisi! 3 ay peş peşe tarihi seviyelere ulaşıldı
Ekleme: 4.10.2023 - 11:39 Güncelleme: 4.10.2023 - 11:56 / Editör: Ozge Selin
Bakan Bolat açıkladı! İhracatta rekorlar serisi! 3 ay peş peşe tarihi seviyelere ulaşıldı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023 yılı eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye eylül ayı ihracatı yüzde 0,3 artarak 22,7 milyar olarak gerçekleşti. Böylece, Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracat rakamına ulaşılmış oldu. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında peş peşe Cumhuriyet tarihi aylık rekorları kırılmış oldu.

Bakan Bolat açıkladı! İhracatta rekorlar serisi! 3 ay peş peşe tarihi seviyelere ulaşıldı

EYLÜL İHRACATINDA CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU KIRILDI

Bakan Bolat ihracat rakamları hakkında yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

'Bugün Bakan yardımcılarım ve genel müdürlerimizle Bursa'da tam kadro olarak yoğun toplantılar gerçekleştiriyoruz. Varsa sorulara çözümler buluyoruz. İnşallah ziyaretimizin Bursa'mız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

İhracatımızda Türkiye'mizin en çok ihracat yapan ilk 4 şehirlerinin arasında yer alıyor. Bu anlamda Bursa'ya teşekkür amaçlı olarak geldik. Eylül ayı dış ticaret rakamlarını Bursa'da açıklamak istedik.

2024 yılı dünya ekonomisi için gerek büyüme anlamında oldukça durgun bir seyir gösteriyor. Küresel ticaret anlamında yine çok ciddi bir durgunluk var. Gelişmiş ülkeler açısından gerileme de söz konusu. Biz ağır bir deprem felaketi ile karşı karşıya kaldık bunun hem büyüme anlamında üretime, dış ticaret anlamında ihracat rakamları açısından olumsuz etkileri yaşadık. Buna rağmen ihracat performansımız bu yılın ilk 9 ayı itibarıyla ekonomimizdeki dayanıklılığı göstermektedir.

Eylül ayında ihracatımız yüzde 0,3'lük artışlar 22 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu şu anlama geliyor: Cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül ayı ihracat rakamına ulaştık. Tebrik ediyoruz.

'3 AYDIR İHRACATIMIZ YÜKSELEN SEYİR GÖSTERİYOR'

Temmuz ayında ihracat rakamımız Cumhuriyet tarihimizin en yüksek rakamıydı. Ağustos ayında yine Cumhuriyet tarihimizin en yüksek rakamıydı. Bu anlamda ihracat anlamında iyi bir performans gösterdik. Temmuz ayında 20.3 milyar dolardı, ağustos ayında 21.6 milyar dolara yükseldik, eylül ayında da 22.7 milyar dolara ulaştık. 3 aydır ihracatımız sürekli yükselen bir seyir gösteriyor. Bu önemli bir başarı.

Ocak eylül döneminde ihracatımız 187 milyar 464 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılki seviye ile hemen hemen aynı. İlk şubat ayında deprem olduğu zaman 5 milyar dolarlık bir kayıpla karşılaşmıştık. Aradan geçen 7 ay boyunca aradaki mesafeyi kapattığımız görülüyor.

Son 12 aylık ihracat rakamına baktığımızda yüzde 0.40'lık artışla 253 milyar 534 milyon dolara yükseldik. Deprem sürecinde 7 ayda tam 6 milyar dolarlık bir kaybımız var ihracatta. Bunun üstüne koysaydık deprem felaketi olmasaydı ihracat rakamımızda önemli bir 6 milyar dolar daha fazla ihracattan bahsediyor olacaktık.

Eylül ayı itibarıyla baktığımızda ihracatımızı ithalatı karşılama oranı yüzde 82'ye yükseldi. En önemli gelişmelerden birisi bu.

Enerji ürünleri ithalatı gerçekten çok ciddi maliyet oluşturuyor. Bu yıl güzel bir tablo var. Geçen yıl aylık ortalama 8 milyar dolar civarında olan enerji ithalatımız 5.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bize önemli bir döviz tasarrufu sağladı. Enerji hariç ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 95.3.

Bakan Bolat açıkladı! İhracatta rekorlar serisi! 3 ay peş peşe tarihi seviyelere ulaşıldı

'3 AYDAN BU YANA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ VAR'

İthalatımızda çok önemli bir gelişme var. Düşüş eğilimi devam ediyor. 3 aydan bu yana ithalatımızda bir düşüş eğilimi var. Temmuz ayında yüksek bir ithalatımız vardı 32.3 milyar dolar. Ağustos ayında 30.3 milyar dolara geriledi. Eylül ayında 27 milyar 658 milyon dolara geriledi. Temmuzla eylül arasında 5 milyar dolar gerileme var.

Ağustos ayından bu yana altın ithalatımızda 2 milyar dolar gerileme söz konusu oldu.

Bakan Bolat açıkladı! İhracatta rekorlar serisi! 3 ay peş peşe tarihi seviyelere ulaşıldı

'DIŞ TİCARETİMİZDE OLUMLU BİR İVME VAR'

Dış ticaret açığımız 5 milyar dolara geriledi. Çok önemli, cari işlemler açısından inşallah eylül ayında bir fazla göreceğiz diye ümit ediyoruz. Ağustos ayında da cari işlemlerde inşallah ya denge ya bir fazla görme ihtimalimiz var. Yakında o da açıklanacak.

Bu şekilde dış ticaretimizde hakikaten olumlu bir ivme var. Biz ihracat artışımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Alınan tedbirler doğru yolda olduğumuzu göstermektedir.

Böylece bu cari işlemlerdeki beklediğimiz dengelemeye doğru devam ediyoruz. Diğer bir sevindirici husus TL ile yapılan ithalattaki artış ocak-eylül döneminde yüzde 141 oranında artarak 416 milyar olarak gerçekleşti. Bu da cari işlemler açığımızın finansmanı anlamında olumlu bir gelişme.

Diğer taraftan eylül ayı için baktığımızda motorlu kara taşıtları ihracatımız ki Bursa bir otomotiv merkezi yüzde 5.5 oranında artışla 2.5 milyar dolar gerçekleşti.'
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