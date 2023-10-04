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Akşener noktayı koydu! Yavaş ve İmamoğlu’na destek yok: 81 ilde kendi adaylarımızı çıkartacağız

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından kaosa sürüklenen muhalefette yeni krizler devam ediyor. Yerel seçimler öncesi İyi Parti'den CHP'ye destek gelmeyeceği peş peşe yapılan açıklamalarla gündeme gelmişti. Bu konuda son noktayı Meral Akşener koydu. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, 81 ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıkladı.

Akşener noktayı koydu! Yavaş ve İmamoğlu’na destek yok: 81 ilde kendi adaylarımızı çıkartacağız
Ekleme: 4.10.2023 - 12:17 Güncelleme: 4.10.2023 - 12:18 / Editör: Ozge Selin
Akşener noktayı koydu! Yavaş ve İmamoğlu’na destek yok: 81 ilde kendi adaylarımızı çıkartacağız
Yerel seçimler için artık 6 aydan kısa bir süre kaldı. 14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerde büyük bir hezimete uğrayan muhalefet ise her geçen gün yeni krizlerle boğuşuyor. Daha önce peş peşe yapılan açıklamalarda İyi Parti'nin CHP'ye destek vermeyeceği açıklanmıştı. Bu konuda son noktayı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener koydu. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener 81 ilde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini açıkladı.

TEK BAŞIMIZA MİLLETİMİZİN HUZURUNA ÇIKACAĞIZ

'Milletimizin sesini yine tek başımıza duyuracağız' diyen Akşener, 'Nasıl 25 Ekim 2017'de tüm engelleri tek başımıza göğüslediysek bugünden sonra da tek başımıza olacağız. Önümüzdeki yerel seçimlerde, kendi adaylarımızla tek başımıza aziz milletimizin huzuruna çıkacağız.' ifadelerini kullandı.
Akşener noktayı koydu! Yavaş ve İmamoğlu'na destek yok: '81 ilde kendi adaylarımızı çıkartacağız' | Video

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A DESTEK YOK

Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek olmuş hatta cumhurbaşkanlığı adaylığı için İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı öne çıkarmıştı. Ancak Akşener yaptığı açıklamalarla İmamoğlu ve Yavaş'a kapıları kapatmış oldu.

'ARTIK CHP İLE RAKİBİZ'

Akşener geçtiğimiz günlerde de katıldığı bir televizyon programında CHP ile artık rakip olduklarını belirtmişti. 'Artık CHP ile ortak değil rakip olduklarının altını çizen Akşener 'Biz Saraçhane'ye gittiğimizde de iç işlerine karışıyorduk. Şimdi seçimlere tek başına gireceğimizi açıkladık. Yine iç işlerine karışıyor olduk. Biz artık CHP ile rakibiz' ifadesini kullandı.

Akşener noktayı koydu! Yavaş ve İmamoğlu’na destek yok: 81 ilde kendi adaylarımızı çıkartacağız
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