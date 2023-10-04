Yerel seçimler için artık 6 aydan kısa bir süre kaldı. 14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerde büyük bir hezimete uğrayan muhalefet ise her geçen gün yeni krizlerle boğuşuyor. Daha önce peş peşe yapılan açıklamalarda İyi Parti'nin CHP'ye destek vermeyeceği açıklanmıştı. Bu konuda son noktayı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener koydu. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener 81 ilde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini açıkladı.'Milletimizin sesini yine tek başımıza duyuracağız' diyen Akşener, 'Nasıl 25 Ekim 2017'de tüm engelleri tek başımıza göğüslediysek bugünden sonra da tek başımıza olacağız. Önümüzdeki yerel seçimlerde, kendi adaylarımızla tek başımıza aziz milletimizin huzuruna çıkacağız.' ifadelerini kullandı.Akşener noktayı koydu! Yavaş ve İmamoğlu'na destek yok: '81 ilde kendi adaylarımızı çıkartacağız' | VideoMeral Akşener Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek olmuş hatta cumhurbaşkanlığı adaylığı için İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı öne çıkarmıştı. Ancak Akşener yaptığı açıklamalarla İmamoğlu ve Yavaş'a kapıları kapatmış oldu.Akşener geçtiğimiz günlerde de katıldığı bir televizyon programında CHP ile artık rakip olduklarını belirtmişti. 'Artık CHP ile ortak değil rakip olduklarının altını çizen Akşener 'Biz Saraçhane'ye gittiğimizde de iç işlerine karışıyorduk. Şimdi seçimlere tek başına gireceğimizi açıkladık. Yine iç işlerine karışıyor olduk. Biz artık CHP ile rakibiz' ifadesini kullandı.