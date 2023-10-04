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Adrese teslim 4.6 milyar liralık ihale! AK Partili Osman Gökçek'ten sert tepki: Mansur Yavaş holding olmuş

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, her fırsatta şeffaf belediyeciliği savunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Halk Ekmek ile belediye iştiraki şirketlere verdiği zarf usulüyle yapılan istisnai ihale istatistiklerini anlattı. Yapılan ihalelerin yaklaşık yüzde 90'ından fazlasının istisna ihale olduğu belirlenirken, belediye iştirakli şirketlere ise adrese teslim 4.6 Milyar liralık ihale yapıldığı ortaya çıktı. Söz konusu ihalelere ilişkin Milletvekili Gökçek, "Bu ihaleleri vatandaşa açsalar bu kadar büyük paralar olmayacak. Aradaki farklar kime gidiyor. Burası belediye değil Mansur Yavaş Holding olmuş" dedi.

Adrese teslim 4.6 milyar liralık ihale! AK Partili Osman Gökçek'ten sert tepki: Mansur Yavaş holding olmuş
Ekleme: 4.10.2023 - 09:07 Güncelleme: 4.10.2023 - 09:09 / Editör: Ozge Selin
Adrese teslim 4.6 milyar liralık ihale! AK Partili Osman Gökçek'ten sert tepki: Mansur Yavaş holding olmuş
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, katıldığı bir televizyon programında, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin girdiği ihalelerdeki yolsuzlukları anlattı. Şeffaf belediyecilik yaptıklarını iddia eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adrese teslim ihalelerini anlatan Milletvekili Gökçek, Halk Ekmek dosyasını açarak Nisan 2019 ile 2023 yılları arasında açık ihale ile 17, pazarlık usulü ile 67, istisna ihale usulüyle ise 454 ihalenin yapıldığını kaydetti.

Gökçek, 'Belediye Halk Ekmek'teki işlerin yüzde 84.39'unu istisna ihalelerle vermiş. 908 Milyon TL istisna ihalelerle verilmiş 19 Milyon pazarlık usulüyle, 108 Milyon da açık ihaleyle verilmiş. Yani yüze 10'u. Toplamda 1 Milyar 35 Milyon TL'lik harcama yapılıyor, bunun yüzde 10.46'sı açık ihale. Burada 908 Milyon liralık ihale açık ihale usulüyle yapılsaydı belki de 600 Milyon, 700 Milyon lira olacaktı bu rakamlar, neden yapmadınız' dedi.

'VATANDAŞIN ÖNÜNE GELSE DAHA AZ PARALARA GİDECEK'

Gökçek, 2019'da ekmeklik buğday unu ihalesinin 4 defa açık ihale usulüyle yapıldığını, ilerleyen zamanlarda istisna ihale kapsamında 37 firmaya 234 defa un alımı ihalesi yapıldığını söyledi. Gökçek, '769 Milyon TL'lik alım yapılmış. Ekmeklik buğday unu ihalesini açık ihale ile vatandaşın önüne getirseler çok daha az paralara yapılacak. Bu paralar nereye gitti? Aradaki paraları birileri aldı mı almadı mı? Bunlarla bağlantılı bürokratlar var mı? Bu bürokratlara talimatı Sayın Yavaş mı verdi? Firmaları suçlamak istemiyorum ama bir firma 24 tane sözleşme yapıp 131 Milyon TL'lik sözleşme imzalıyor' diye konuştu.

Adrese teslim 4.6 milyar liralık ihale! AK Partili Osman Gökçek'ten sert tepki: Mansur Yavaş holding olmuş

'TOPLAM ŞEFFAF ORAN YÜZDE 6.84'

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan şirketler hakkında konuşan Gökçek, söz konusu şirketlerde 2 bin 498 adet istisnai ihale yapıldığını aktararak, 'Pazarlık usulü 103, açık ihale 191. Toplam 2 bin 792 tane ihalenin arasında. Bu bir şeffaflıksa Sayın Mansur Yavaş bu soruların cevabını neden vermiyorsunuz. 2 bin 792 tane ihale yaptınız bu şirketlerde, bunun 2 bin 498'ini istisna ihale olarak yaptınız, yüzde 89.47'sini. Toplam şeffaf diyebileceğimiz oran yüzde 6.84. Bu sizin şeffaflığınız mı?' ifadelerini kullandı.

'ADRESE TESLİM İHALELER'

Belediyenin parasal şeffaflığına ilişkin konuşan Gökçek, 'Yapılan ihalelerde 4 Milyar 687 Milyon lira istisna, 783 Milyon pazarlık usulü, açık ihale de 1 Milyar 229 Milyon TL'ye tekabül ediyor. Yani parasal şeffaflık yüzde 18.35'e tekabül ediyor. Böyle ihaleler olursa bunların adrese teslim ihale olduğunu söyleyen Mansur Yavaş'ın yaptığı ihale şekilleri bu' şeklinde konuştu.

'BABALARININ ÇİFTLİĞİNE ÇEVİRMİŞLER'

ANFA'da yüzde 97.78 istisna ile ihaleler alındığını kaydeden Gökçek, ANFA şirketinde Coşkun Ünal'ın şirketin temsili yetkilisi olarak göründüğünü, kızının ise ikinci imza yetkili yaptığını dile getirdi. 'Ankara Büyükşehir Belediyesi değil Mansur Yavaş Holding' diyen Gökçek, resmi belgelerle konuştuğunu aktararak, 'ANFA'da yüzde 97.78 istisna ile ihaleler alınmış. Sadece 31 ihale açık ihale usulüyle yapılmış. Bunlar sorulduğu zaman cevap alınamıyor. Buraları babalarının çiftliğine çevirmişler. Burası sanki Ankara Büyükşehir Belediyesi değil de Mansur Yavaş Holding olmuş.

Mansur Yavaş'ın Ankara Adliyesi'nde çok güçlüyüm, her dediğimi yaptırırım, gibi bir havaları var ama şunu unutmamalılar, ben AK Parti'nin milletvekili olarak yaptıkları her işi tek tek takip edeceğim. ANFA şirketinde Coşkun Ünal denilen kişi şu anda kendisi şirketi temsili yetkili olarak görünüyor. Bu kişinin kızı şirkette ikinci derecede imzadan yetkili. Kızını almış ikinci imza yetkili yapmış. Bu şirketlerde neler olmaz ki. Damadı da bu şirkette çalışıyor. Sayın Mansur bey olsun, Coşkun bey olsun, bunların bir aileleri var, yaşantıları var. İftira atmak doğru bir şey değildir. Belgeye dayalı olmasa bunları anlatmam' dedi.
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