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ABB Başkanı Mansur Yavaş soru soran öğrencileri salondan attırıp darp ettirdi

Gençlere şirin görünmek için şekilden şekile giren CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Bilkent Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte kendisine ODTÜ ormanına yapılan yolla alakalı soru soran gençleri güvenlik zoruyla dışarı attırdı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş soru soran öğrencileri salondan attırıp darp ettirdi
Ekleme: 4.10.2023 - 16:00 Güncelleme: 4.10.2023 - 16:07 / Editör: Ozge Selin
ABB Başkanı Mansur Yavaş soru soran öğrencileri salondan attırıp darp ettirdi
Ankara'ya 4 buçuk yıldır tek bir hayrı dokunmayan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın, gençlere de tahammülü kalmadı. Yavaş gençlere şirin görünmek için şekilde şekile girip her türlü şirinliği yaparken basit bir soruya bile tahammül edemedi. Yavaş Bilkent Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte ODTÜ Ormanı içinden geçen yola ilişkin soru soran gençleri güvenlik zoruyla dışarı attırdı.

'MANSUR ELİNİ ODTÜ'DEN ÇEK'

Yavaş'ın söz konusu skandalının ardından salonda bulunan yüzlerce öğrenci Yavaş'ı akışla protesto ederken salondan yaka paça atılan öğrenciler ise 'Mansur elini ODTÜ'den çek' diyerek slogan attı.

YAVAŞ'IN ÇİRKİN YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI, KENDİSİNE SORU SORAN GENÇLERİ DIŞARI ATTIRDI

CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın çirkin yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Geçtiğimiz Mart ayında 'Genç Dostu Seçim Modeli Buluşması' gerçekleştirip gençlerle bir araya gelen, gençlere şirin görünmek için sekilden şekile girip, gençlerin oyunu almak için onlara şirin görünen Yavaş, her fırsatta da hükümete karşı gençleri dolduruşa getirmeye çalıştı.
ABB Başkanı Mansur Yavaş soru soran öğrencileri salondan attırıp darp ettirdi | Video

4 buçuk yılda gençlerin hayatını kolaylaştırmak için hiçbirşey yapmayan Yavaş üstelik genel seçimlerde de katıldığı mitinglerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere verdiği 10 gb ücretsiz internet vaadini de eleştirmişti. Yaptığı skandallara hergün bir yenisini ekleyen Yavaş şimdi de Bilkent Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte kendisine ODTÜ ormanına yapılan yolla alakalı soru soran gençleri güvenlik zoruyla dışarı attırdı.

ÖĞRENCİLERİ DARP ETTİLER

Yavaş'a soru soran gençler özel güvenlik zoruyla salondan çıkarılırken Yavaş'ın skandal hareketine salonda bulunan diğer öğrenciler akışla tepki gösterdi. Zorla dışarı çıkarılan öğrenciler ise ''Mansur elini ODTÜ'den çek' diyerek slogan attı. Daha sonra salondan çıkarılan öğrencilerin güvenlikler tarafından darp edildiği anlaşıldı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş soru soran öğrencileri salondan attırıp darp ettirdi
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ABB Başkanı Mansur Yavaş soru soran öğrencileri salondan attırıp darp ettirdi
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