  • USD: 28,24 - 28,29
  • EURO: 30,06 - 30,11
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bahçeli: Yeni yüzyılda zamanda ve mekanda üstünlük Türkiye'ye geçecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasında Türkiye Yüzyılına vurgu yapan Bahçeli, "Yeni yüzyılın cazibe merkezi Türkiye cumhuriyeti olacak, zamanda ve mekanda üstünlük Türkiye'ye geçecek ve bunu sağlayacak olan Türkiye Yüzyılı'dır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli: Yeni yüzyılda zamanda ve mekanda üstünlük Türkiye'ye geçecek
Ekleme: 31.10.2023 - 10:50 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:36 / Editör: Ozge Selin
Bahçeli: Yeni yüzyılda zamanda ve mekanda üstünlük Türkiye'ye geçecek
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Değerli vekil arkadaşlarım, muhterem misafirler, Türkiye Cumhuriyeti devleti hızla akan tarih sürecinde 20123'e kadar uzanacak yeni bir yüzyıla girmiştir. Bugün cumhuriyetimizin yeni yüzyılının ilk grup toplantısını heyecan içinde gerçekleştiriyoruz.

Toplantımızı takip eden tüm vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. Kurtuluş savaşımızın lideri Atatürk ile dava silah ve ülkü arkadaşlarının, bütün kahramanlarımızın kutlu hatıralarını rahmet ve minnet ile yad ediyorum. Aziz şehitlerimize milli bekanın, milli istiklalin tüm neferlerine cenabı Allah'tan rahmet diliyorum.

29 Ekim 1923'e kolay gelinmemiştir. Birinci Meclis binası inşaat halinde bir binaydı, pencereleri camsız, iç sıvası, elektriği yoktu. Gaz lambaları tavandan sarkıtılmıştı. Ali Fuat Paşa'nın seccadesi o çatlağa örtülmüş, mekteplerden sıralar getirilmiş, odun sobası kurulmuştu. Dönemin mebusları öğretmen okullarında yatıp kalkıyordu. Meclis tutanakları kese kağıtlarına yazılıyordu. Bu şartlarda yedi düvele boyun eğilmedi ve cumhuriyet doğdu. Türkiye'nin yönetim şeklinin cumhuriyet olduğu belirlenmiştir.

Müstevilerin kanlı postalları yurdumuzu çiğnerken cumhuriyet fikri Atatürk'ün gönlünde milli sır gibi saklanıyordu. Milli mücadelenin en müessir özelliği muazzam bir fikir kudretine dayanmasıdır. Heyecanı olmayan üstelik bir fikir haysiyetinden feyz alamayan bir mücadelenin başarıya ulaşma şansı yoktu.

ZAMANDA VE MEKANDA ÜSTÜNLÜK TÜRKİYE'YE GEÇECEK
Ağır sorunlara teslim yerine onlarla başa çıkma mücadelesi gösteren milletimiz istikametinden şaşmamış ve ülkesine sahip çıkmaktan vazgeçmemiştir. Şu an Türk tarihinde yeni bir yerdeyiz. Türk milleti için kavşak noktasındayız. Yeni yüzyılın cazibe merkezi Türkiye cumhuriyeti olacak, zamanda ve mekanda üstünlük Türkiye'ye geçecek ve bunu sağlayacak olan Türkiye Yüzyılı'dır. Türk milleti cumhuriyet ile bütünleşmiştir. 29 Ekim günü kutlamalar şölen havasında yapılmıştır. Vatanımızın her yöresi bayraklarla donatılmıştır. Mahşeri vicdan bayraklarla süslenmiştir. Havada uçan jetlerimiz, karadaki askerlerimiz, savaş gemilerimiz dosta güven düşmana da korku salmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti sözde medeni ülkelerin merhameti ile kurulmadı. Bağımsızlığını lütuf sonucu elde etmedi. Sömürü çarkına sıkışıp kalmadı. Dönemin küresel güçlerin yazdığı rolü reddederek sivrildi. Vatanın bağımsızlığı ve milletin hürriyeti uğruna ölümü göze alan kahramanlarının zafer tacı Türkiye Cumhuriyeti'dir.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: KÜRDİSTAN DİYE BİR YER YOKTUR

Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde muhalefette aynı anda benzer cümlelerle demokrasi sorgulaması işitildi. Demokrasiden bihaber olanlar söz oyunları ile esasen cumhuriyete yönelik hazımsızlıklarını bir kor halinde kafalarının içinde yer etmiştir. Bu zevata kulak verirseniz buram buram sahte cumhuriyet sevgisi duyulacak. Kılıçdaroğlu gene görevimiz cumhuriyeti taçlandırmaktır demiş. Hayat gerçeğinden bahsetmek mümkün değildir. Atatürk'ün sözünü Kılıçdaroğlu hiç duymadı mı?

Cumhuriyeti kurduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun bir yanlışı vardır. Cumhuriyeti yıkmak için zilletin Atatürk'ün eserlerinden ders almadıkları saklanamaz boyuta.

Türkiye Büyük Millet Meclisi terör sevicilerin propaganda yeri değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur. 'Var' diyen alçaklar karşısında Türk milletini ve MHP'yi bulacaktır.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıklayacak
İşgalci İsrail'den yeni katliam: Gazze'deki Cebaliye mülteci kampına düzenlenen saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetti
O görüntüler resepsiyona damga vurmuştu: Heleva'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne dediği belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
İsrail şimdi de katledilen Filistinlilerle dalga geçiyor! Kefene sarılı bedeni alay konusu yaptılar
Yer gök kırmızı beyaz! Yüzyılın dev bayrağı Adana’da
48 ilde eş zamanlı operasyon: 50 şüpheli yakalandı...
ABD’nin İsrail’de gizli bir askeri üssü olduğu ileri sürüldü
Bakan Mehmet Şimşek: Kalıcı refah artışını hedefliyoruz
MHP Lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar
Gazze'de soykırım hız kesmiyor: Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın!
MİT'ten nokta operasyon: PKK/KCK'nın sözde Metina lojistik sorumlusu Cahit Aktay etkisiz hale getirildi
İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımı 25. gününde: Terör devleti hastaneleri vurmaya devam ediyor
Ömer Çelik'ten Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne yapılan saldırıya tepki: İnsanlık dışı bir eylem...
İsrail medyasında soykırım sayacı! Öldürülen kadın ve çocukları 'terörist' olarak gösterdiler
İsrail gece boyu Gazze'yi vurdu: Çok sayıda ölü var
Altunizade durağında metrobüs bozuldu
İETT otobüsü emniyet şeridindeki minibüse bodoslama girdi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Terör örgütünün mağara ve sığınakları imha edildi
AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! CHP'li ABB borç batağında!
Meteoroloji duyurdu! İki bölgeye sağanak uyarısı

Meteoroloji duyurdu! İki bölgeye sağanak uyarısı

Motorinin ardından gözler benzine çevrildi: İndirim yolda!

Motorinin ardından gözler benzine çevrildi: İndirim yolda!

Hamile karısını eliyle boğarak öldürdü: Cani kocadan pes dedirten savunma

Hamile karısını eliyle boğarak öldürdü: Cani kocadan pes dedirten savunma

Karadeniz'de yayılıyor: Balıkta VHS tehlikesi!

Karadeniz'de yayılıyor: Balıkta VHS tehlikesi!

Meta açıkladı! Facebook ve Instagram paralı oluyor: Ücretli üyelik sistemi devreye giriyor

Meta açıkladı! Facebook ve Instagram paralı oluyor: Ücretli üyelik sistemi devreye giriyor

Pes dedirten görüntü: Bina yıkıldı acı gerçek ortaya çıktı

Pes dedirten görüntü: Bina yıkıldı acı gerçek ortaya çıktı