Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! Hepatit A aşısı artık dünya standartlarında ülkemizde de üretilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan KeyVac Aşı Üretim Merkezi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.Toplam 29 bin metrekare fabrika sahasıyla KeyVac bu alanda öncü bir rol üstlenecektir. Türkiye koronavirüs sürecini dünyanın birçok ülkesine göre çok daha başarılı bir şekilde yürüttü. Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sağladık. Kendi aşımızla birlikte tescillenen tüm aşıları vatandaşlara ücretsiz olarak sağladık. Muhalefetin tüm baskılarına rağmen ekonomide sert adımlar atmaktan uzak durduk. Ülkemiz son asrın en büyük salgın krizinden güçlenerek, dostlarının sayısını artırarak çıkmıştır. Bu alanda faaliyet gösteren herkesi tebrik ediyorum.Hiçbir vatandaşımızı kimsesiz, sahipsiz bırakmadık. Kendi yerli aşımızla birlikte, yararı tescillenen tüm aşıları ücretsiz sunduk. Muhalefetin tüm baskılarına rağmen, ekonomide yıkıcı sonuçları olacak adımları atmaktan uzak durduk. Ülkemiz, son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelendirilen salgından güçlenerek çıkmıştır.Hepatit A aşısı artık dünya standartlarında ülkemizde de üretilecek. Hepatit A aşısında yurt dışına bağımlılığımız azalacak. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutladığımız bu dönemde faaliyete güren KeyVac Aşı Üretim Fabrikamızın bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar yatırımlarıyla, üretimleriyle Türkiye'yi büyütme davamıza destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum.