Van'da 6 kaçak göçmen kaçakçısı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.Belirlenen adreslere 23-26 Ekim tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 16 organizater şüphelisi, gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 10'u serbest bırakıldı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 araca da el konuldu.