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Su ararken gaz buldular: Mahalleli tedirgin çöp poşetiyle test ettiler

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Kuzey Anadolu Fay Hattının Ganos Segmenti üzerinde bulunan Gaziköy Mahallesi’nde sondaj çalışmaları sırasında gaz çıktı. Bölgeye giden mahalle muhtarı Altıntaş, kuyudan çıkan gazı poşete doldurarak test yaptı.

Ekleme: 30.10.2023 - 13:04 Güncelleme: 30.10.2023 - 13:06 / Editör: Ozge Selin
Su ararken gaz buldular: Mahalleli tedirgin çöp poşetiyle test ettiler
Şarköy'deki olay, Gaziköy Mahallesi'nden geçen Kuzey Anadolu Fay Hattının Ganos Segmenti üzerinde meydana geldi.

Gaziköy'de 5 gün önce meyve ağaçlarını sulamak için yapılan sondaj çalışmasında bir patlama meydana yaşandı. Alanda su aramak için yapılan sondaj çalışmalarında 136 metreye ulaşılınca bir anda basınçlı gaz çıkışı yaşandı. 5 günden bu yana da basınç düşmeden gaz çıkışı devam ediyor.

Su ararken gaz buldular: Mahalleli tedirgin çöp poşetiyle test ettiler

Mahalle sakinleri tedirgin oldu

Ganos fay hattı üzerinde meydana gelen bu olay mahalle sakinlerini de tedirgin etti. Çevrede boğazları kurutan, yoğun petrol ve gaz kokusu mevcut iken gaz çıkışının olduğu yere pet şişe atılınca dışarıya fırlatıyor.

Mahalle Muhtarı Ali Altıntaş, köy sakinleri ile çıkan havanın ne olduğunu test etmek için çıkan basınçlı havayı çöp poşetine doldurdu. Çöp poşetinden bir delik açılması üzerine yakılan çakmakla çıkan gaz bir anda alev aldı.

Bunun üzerine durumu yetkililere bildiren Muhtar Altıntaş, 'Bir amcamız meyveye su almak için sondaj vurdurmuş. Sondaj vurduğu gün makine 130!a indiğinde başlık değiştirirken makine bir boşluğa düşmüş. Makine boşluğa düştükten sonra yukarıya basınçlı bir gaz gelmiş. 5 günden itibaren çıkan gaz basınçlı bir şekilde devam ediyor. Yetkililerin buna bir önlem almasını istiyoruz. Çünkü gaz kesileceğe benzemiyor ve çok yanıcı bir gaz. Gazda yoğun bir petrol kokusu var. Hatta orada çiftçilik yapan, hasat yapan vatandaşlarımız boğaz kuruluğu yaşamış' dedi.

Su ararken gaz buldular: Mahalleli tedirgin çöp poşetiyle test ettiler
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