  • USD: 28,24 - 28,29
  • EURO: 30,06 - 30,11
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Meteoroloji'den sis ve pus uyarısı! 30 Ekim hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları hava durumu konusunda bilgilendirmeye devam ediyor ve gerekli uyarıları yapıyor. Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerine göre ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il 30 Ekim hava durumu tahminleri.

Ekleme: 30.10.2023 - 09:39 Güncelleme: 30.10.2023 - 10:35 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den sis ve pus uyarısı! 30 Ekim hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülke genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı etkili olacak. İstanbul'da ise hava sıcaklığının 25 derece olması bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

BURSA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

BOLU °C, 25°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 23°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 18°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıklayacak
İşgalci İsrail'den yeni katliam: Gazze'deki Cebaliye mülteci kampına düzenlenen saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetti
O görüntüler resepsiyona damga vurmuştu: Heleva'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne dediği belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
İsrail şimdi de katledilen Filistinlilerle dalga geçiyor! Kefene sarılı bedeni alay konusu yaptılar
Yer gök kırmızı beyaz! Yüzyılın dev bayrağı Adana’da
48 ilde eş zamanlı operasyon: 50 şüpheli yakalandı...
ABD’nin İsrail’de gizli bir askeri üssü olduğu ileri sürüldü
Bakan Mehmet Şimşek: Kalıcı refah artışını hedefliyoruz
MHP Lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar
Gazze'de soykırım hız kesmiyor: Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın!
MİT'ten nokta operasyon: PKK/KCK'nın sözde Metina lojistik sorumlusu Cahit Aktay etkisiz hale getirildi
İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımı 25. gününde: Terör devleti hastaneleri vurmaya devam ediyor
Ömer Çelik'ten Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne yapılan saldırıya tepki: İnsanlık dışı bir eylem...
İsrail medyasında soykırım sayacı! Öldürülen kadın ve çocukları 'terörist' olarak gösterdiler
İsrail gece boyu Gazze'yi vurdu: Çok sayıda ölü var
Altunizade durağında metrobüs bozuldu
İETT otobüsü emniyet şeridindeki minibüse bodoslama girdi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Terör örgütünün mağara ve sığınakları imha edildi
AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! CHP'li ABB borç batağında!
Meteoroloji duyurdu! İki bölgeye sağanak uyarısı

Meteoroloji duyurdu! İki bölgeye sağanak uyarısı

Motorinin ardından gözler benzine çevrildi: İndirim yolda!

Motorinin ardından gözler benzine çevrildi: İndirim yolda!

Hamile karısını eliyle boğarak öldürdü: Cani kocadan pes dedirten savunma

Hamile karısını eliyle boğarak öldürdü: Cani kocadan pes dedirten savunma

Karadeniz'de yayılıyor: Balıkta VHS tehlikesi!

Karadeniz'de yayılıyor: Balıkta VHS tehlikesi!

Meta açıkladı! Facebook ve Instagram paralı oluyor: Ücretli üyelik sistemi devreye giriyor

Meta açıkladı! Facebook ve Instagram paralı oluyor: Ücretli üyelik sistemi devreye giriyor

Pes dedirten görüntü: Bina yıkıldı acı gerçek ortaya çıktı

Pes dedirten görüntü: Bina yıkıldı acı gerçek ortaya çıktı