Meteoroloji'den sis ve pus uyarısı! 30 Ekim hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülke genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı etkili olacak. İstanbul'da ise hava sıcaklığının 25 derece olması bekleniyor.Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.BURSA °C, 26°CParçalı bulutluÇANAKKALE °C, 25°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 25°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 25°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 25°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 28°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 26°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 26°CParçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 32°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 32°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 26°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 24°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 25°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 23°CParçalı ve az bulutluYOZGAT °C, 22°CParçalı ve az bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.BOLU °C, 25°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 27°CParçalı bulutluKASTAMONU °C, 23°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 25°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.AMASYA °C, 26°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 22°CParçalı bulutluTOKAT °C, 24°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 23°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 19°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 18°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 25°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 18°CParçalı bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 28°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 29°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 26°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 31°CAz bulutlu ve açık