Mehmetçik'ten PKK'ya bir darbe daha!

Türk askeri, başarılı operasyonlarıyla terör örgütüne darbe vuruyor.Teröristlerin saldırılarına karşılık veren güvenlik güçleri, başarılı bir sonuç elde etti.Canları uğruna vatanı korumaya devam eden kahraman Mehmetçik, haberi bu kez Irak'ın kuzeyinden bildirdi.Edinilen bilgiye göre 6 terörist etkisiz hale getirildi.İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın o açıklaması;Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!