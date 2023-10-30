Mehmetçik'ten PKK'ya bir darbe daha!
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 6 teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk askeri, başarılı operasyonlarıyla terör örgütüne darbe vuruyor.
Teröristlerin saldırılarına karşılık veren güvenlik güçleri, başarılı bir sonuç elde etti.
6 terörist öldürüldü
Canları uğruna vatanı korumaya devam eden kahraman Mehmetçik, haberi bu kez Irak'ın kuzeyinden bildirdi.
Edinilen bilgiye göre 6 terörist etkisiz hale getirildi.
'Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar!'
İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın o açıklaması;
Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!