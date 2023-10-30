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Maltepe’deki esrarengiz cinayet: Bina sakinine müebbet hapis talebi!

Maltepe’de Türkmenistan uyruklu Aziz Babahanov’ın bir binanın merdivenlerinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, kamera kayıtlarının izini sürerek çelişkili ifadelerde bulunan bina sakini şüpheli Gulnoza Salomova’nın suçlu olduğuna kanaat getirdi. Şüpheli kadına “Kasten öldürme” suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Ekleme: 30.10.2023 - 13:42 Güncelleme: 30.10.2023 - 13:43 / Editör: Ozge Selin
Maltepe’deki esrarengiz cinayet: Bina sakinine müebbet hapis talebi!Maltepe'de Türkmenistan uyruklu Aziz Babahanov, 21 Mayıs 2023 günü bir binanın 2inci katındaki merdivenlerde ölü bulunmuştu. Olay yerine gelen polis ekipleri, binanın 2inci katında oturan şüpheli Gulnoza Salomova'yı şüpheli hareketlerinden dolayı gözaltına almış, şüpheli kadın adli makamlarca önce serbest bırakılmasına rağmen sonradan tutuklanmıştı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, olay günü binan 2inci ve 3üncü katı arasında bulunan merdivende Türkmenistan uyruklu Aziz Babahanov'un bulunduğu, binada yapılan araştırmalarda maktulün şüpheli Gulnoza Salomova'nın evine geldiğinin tespit edildiği ve tanık olarak ifadesi alınan şüphelinin maktulü tanımadığını, ve merdivenlerde o şekilde görünce 112'yi aradığını söylediği açıklandı.

Maltepe’deki esrarengiz cinayet: Bina sakinine müebbet hapis talebi!

ÇELİŞKİLİ SAVUNMASI ŞÜPHE YARATTI

Kamera araştırmaları neticesinde ise maktul ve şüphelinin binaya ard arda girdiklerinin ortaya çıktığının vurgulandığı iddianamede, şüphelinin ifadesini değiştirdiğinin altı çizilerek şüpheliyi tanıdığını, önceden arkadaş olduklarını, olay günü maktulün görüşmek istediğini, dışarıda buluştuklarını, ardından eve geldiklerini, maktulün alkol aldıktan sonra uyumak istediğini, ardından kızının eve gelecek olması sebebiyle maktulü uyandırıp evden gönderdiğini, ilk başta kızının bu durumu öğrenmesini istemediğinden yalan ifade verdiğini, bir süre evde kaldıktan sonra apartmanda maktulü gördüğünü söylediği kaydedildi.

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKARDI

Dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporunda şüphelinin ölüm nedeninin kafa travmasına bağlı kafa kırığı ve beyin kanamasına bağlı beyin doku hasarı olduğu anlaşıldı. Savcılık, izlenen kamera kayıtlarında şüphelinin savunmasının aksine maktul merdivenlerde yatar vaziyetteyken şüphelinin binadan çıktığı ve bir süre sonra binaya geri döndüğünü belirledi.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Şüphelinin savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğuna kanaat getiren savcılık, şüpheli Gulnoza Salomova'nın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Maltepe’deki esrarengiz cinayet: Bina sakinine müebbet hapis talebi!
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