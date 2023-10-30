İYİ Partili Lütfü Türkkan, HDPKK'lı Tuncer Bakırhan, Hakkı Saruhan Oluç ve Ömer Öcalan'ın dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
İYİ Parti'nin küfürbaz vekili Lütfü Türkkan, HDPKK'lı Tuncer Bakırhan, Hakkı Saruhan Oluç ve Ömer Öcalan'ın okunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaştı. Fezlekeler, Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi.
İYİ Parti'li 1, HEDEP'li 3 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM'ye gönderildi.
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, HEDEP Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan, HEDEP Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ve HEDEP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis'e ulaştı.
Fezlekeler, TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi.