İstanbul'un beklediği haber geldi! Ulaşımda büyük kolaylık: Bakan Uraloğlu açılış için tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda incelemelerde bulunarak basın açıklaması yaptı.Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle:İstanbul-Kocaeli-Bursa-Kayseri-Konya olmak üzere 5 ilde 9 projede 102.1 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatı bulunmaktadır.Toplam uzunluğu 55,7 kilometre olan 5 hatta İstanbul için çalışmalara devam ediyoruz. Yapımı devam eden projeler bittiğinde İstanbul'daki raylı sistem uzunluğu 394,5 kilometreye yükselecek ve İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını bakanlığımız kazandırmış olacaktır.Halkalı- İstanbul Havalimanı Metro Hattı 31,5 kilometre uzunluğundadır. Saat 120 km tasarım hızıyla günde 600 bin yolcu bu hattımız ile seyahat edebilecektir.Hattımızın işletmeye alınmasıyla Kağıthane-İstanbul Havalimanı arası 24 dakika, Göktürk-İstanbul Havalimanı arası 12 dakika olacaktır.Projemizin ana hat tünellerinde 6,6 metre çapında 6 adet TBM kullanarak 55 bin 600 metrelik hat tünelini tamamladık. Tünellerin kaplama betonunda yüzde 99 ilerleme sağladık.Makas yapılarında inşaat çalışmalarına devam ediyoruz. Betonarme imalatlarının yüzde 98'ini tamamladık.İstasyonların ve servis istasyonlarının ince inşaat işlerinde yüzde 60 ilerleme kaydettik.2024 yılı Mart ayından önce hizmete açmak için çalışmalara aralıksız devam ediyoruz.