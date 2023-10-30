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İstanbul'un beklediği haber geldi! Ulaşımda büyük kolaylık: Bakan Uraloğlu açılış için tarih verdi

Hükümet, ulaşımda dev yatırımlarına bir yenisini eklemeye devam ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'na ilişkin detayları paylaştı. Metro hattı için açılış tarihi veren Bakan Uraloğlu, "Hattımızın işletmeye alınmasıyla Kağıthane-İstanbul Havalimanı arası 24 dakika, Göktürk-İstanbul Havalimanı arası 12 dakika olacaktır" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un beklediği haber geldi! Ulaşımda büyük kolaylık: Bakan Uraloğlu açılış için tarih verdi
Ekleme: 30.10.2023 - 12:41 Güncelleme: 30.10.2023 - 12:47 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'un beklediği haber geldi! Ulaşımda büyük kolaylık: Bakan Uraloğlu açılış için tarih verdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda incelemelerde bulunarak basın açıklaması yaptı.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle:

İstanbul-Kocaeli-Bursa-Kayseri-Konya olmak üzere 5 ilde 9 projede 102.1 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatı bulunmaktadır.

'YÜZDE 50'DEN FAZLASINI BAKANLIĞIMIZ KAZANDIRMIŞ OLACAK'

Toplam uzunluğu 55,7 kilometre olan 5 hatta İstanbul için çalışmalara devam ediyoruz. Yapımı devam eden projeler bittiğinde İstanbul'daki raylı sistem uzunluğu 394,5 kilometreye yükselecek ve İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını bakanlığımız kazandırmış olacaktır.

GÜNDE 600 BİN YOLCU SEYAHAT EDEBİLECEK

Halkalı- İstanbul Havalimanı Metro Hattı 31,5 kilometre uzunluğundadır. Saat 120 km tasarım hızıyla günde 600 bin yolcu bu hattımız ile seyahat edebilecektir.

İstanbul'un beklediği haber geldi! Ulaşımda büyük kolaylık: Bakan Uraloğlu açılış için tarih verdi

SEYAHAT SÜRESİ 12 DAKİKA DÜŞECEK

Hattımızın işletmeye alınmasıyla Kağıthane-İstanbul Havalimanı arası 24 dakika, Göktürk-İstanbul Havalimanı arası 12 dakika olacaktır.

'YÜZDE 99 İLERLEME SAĞLADIK'

Projemizin ana hat tünellerinde 6,6 metre çapında 6 adet TBM kullanarak 55 bin 600 metrelik hat tünelini tamamladık. Tünellerin kaplama betonunda yüzde 99 ilerleme sağladık.

Makas yapılarında inşaat çalışmalarına devam ediyoruz. Betonarme imalatlarının yüzde 98'ini tamamladık.

İstasyonların ve servis istasyonlarının ince inşaat işlerinde yüzde 60 ilerleme kaydettik.

AÇILIŞ İÇİN TARİH VERİLDİ

2024 yılı Mart ayından önce hizmete açmak için çalışmalara aralıksız devam ediyoruz.
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