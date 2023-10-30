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İstanbul'da elektrik kesintisi: Bu ilçelerde oturanlar dikkat

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı. 31 Ekim Salı günü birçok ilçede elektrik kesintileri uygulanacak. BEDAŞ, kesintilerin hangi ilçelerde, hangi saat aralıklarında olacağını tek tek açıkladı. İşte elektrik kesintisi yapılacak ilçeler.

Ekleme: 30.10.2023 - 13:49 Güncelleme: 30.10.2023 - 13:53 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da elektrik kesintisi: Bu ilçelerde oturanlar dikkat
İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden birisi olan AYEDAŞ, Anadolu Yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, diğer şirketlerden BEDAŞ ise Avrupa Yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu Yakası'nda yaşanacak olan planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ'ın internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

BEDAŞ ise İstanbul Avrupa Yakası'ndaki kesintiler hakkında güncel olarak bilgilendirmeler yapıyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ 30 Ekim Pazartesi hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik kesintileri sorgulama ekranı için tıklayınız...

BEDAŞ'ın ve AYEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan kesintileri öğrenmek için, aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

Tıkladığınız linkte, yaşadığınız ilçeyi seçmeniz kesinti hakkında detaylı bilgi verecektir.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA
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