  • USD: 28,24 - 28,29
  • EURO: 30,06 - 30,11
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da alkollü sürücüler yarışı! Arkadan çarptığı otomobilin sürücüsü öldü: Tahliye oldular

Yarış yapan iki arkadaştan biri seyir halindeki araca arkadan çarparak sürücünün ölümüne neden oldu taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıla kadar hapisle yargılanan iki tutuklu sanık tahliye edildi.

Ekleme: 30.10.2023 - 09:48 Güncelleme: 30.10.2023 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da alkollü sürücüler yarışı! Arkadan çarptığı otomobilin sürücüsü öldü: Tahliye oldularİstanbul'un Pendik ilçesinde 9 Temmuz 2022 tarihinde sabah 06.50 sıralarında 20 yaşındaki Mehmet Y. ve arkadaşı Doğukan T.(20) yol üzerinde yarış halindeydi.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Doğukan T., Zeki Aktaş hakimiyetindeki ve eşi Ergül Aktaş'ında içerisinde bulunduğu araca arkadan çarptı. Zeki Aktaş, olay yerinde hayatını kaybederken eşi Ergül Aktaş ise yaralandı.

Duruşma görüldü

Olayın ardından tutuklanan Mehmet Y. ve Doğukan T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

‘Taksirle ölüme neden olma' suçundan haklarında dava açılan iki sanık, duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlandı.

Müşteki ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

İstanbul'da alkollü sürücüler yarışı! Arkadan çarptığı otomobilin sürücüsü öldü: Tahliye oldular

'Olaydan 5-6 saat önce bir bira içtim'

Tutuklu sanık Doğukan T. savunmasında, “Olay tarihinde hızımın ne kadar olduğunu hatırlamıyorum. Olaydan 5-6 saat önce bir bira içtim.

Dikiz aynısından tehlikeli bir şekilde bir aracın geldiğini fark ettim. Yanımdan sıyırarak mı geçti, vurarak mı geçti hatırlamıyorum.

Ancak benim dengemi bozdu. Benim aklıma ilk gelen şey aracın frenine basıp kontrolü sağlamaktı. Araç bariyerlere çarpınca hava yastıkları açıldı, araç toz duman oldu. Zeki Aktaş'ın aracına çarptığımı hatırlamıyorum” dedi.

“Sanıklardan şikayetçiyim”

Müşteki Ergül Aktaş, “Olay tarihinde havaalanından çıkmıştık. Tünel çıkışı sonrasında bir aracın birden bize arkadan vurduğunu duydum.

Eşime seslendim ancak kendisi cevap vermedi. Olay nedeniyle bende yaralanmıştım. Olay nedeniyle hem eşimin ölümü hem de kendi yaralanmam dolayısıyla sanıklardan şikayetçiyim.” dedi.

'Kararın dosya gerçeğine aykırı olduğunu düşünüyoruz'

Duruşmanın ardından açıklama yapan müşteki avukatı Ramazan Eren, 'Mahkemenin kararına itirazda bulunacağız. Dosyadaki delil durumuna göre sanıkların tutuklu yargılanması gerekiyordu.

Mahkemenin kararına saygılıyız fakat dosya gerçeğine aykırı olduğunu düşünüyoruz.

Müştekilerimin hakkını sonuna kadar savunacağım. Trafik cinayetine başka canlar verilmesinde diye bir hukukçu olarak mücadeleme devam edeceğim.' dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre, sanıkların bu aşamada etki edebileceği veya karartabileceği bir delil bulunmaması ve sabit ikametgah sahibi oluşlarını dikkate alarak tahliyesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Doğukan T.'nin olay günü 0.90 promil alkollü olduğu, Mehmet Y. ve Doğukan T.'nin kullandığı araçların seyir halindeki diğer araçlardan hızlı olduğu değerlendirildi.

Mehmet Y. ve Doğukan T.'nin yarış halinde oldukları, Doğukan T. kullanımında olan 34 YU 381 plakalı aracı ile Zeki Aktaş'ın içerisinde olduğu 34 TG 7115 plakalı araca çarparak ölümlü kazaya sebep oldukları, her iki şüphelinin de asli kusurlu olduğu kaydedildi.

6 yıla kadar hapis cezası istemi

İddianamede, Doğukan T. ve Mehmet Y.'nin “Taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul'da alkollü sürücüler yarışı! Arkadan çarptığı otomobilin sürücüsü öldü: Tahliye oldular
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıklayacak
İşgalci İsrail'den yeni katliam: Gazze'deki Cebaliye mülteci kampına düzenlenen saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetti
O görüntüler resepsiyona damga vurmuştu: Heleva'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne dediği belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
İsrail şimdi de katledilen Filistinlilerle dalga geçiyor! Kefene sarılı bedeni alay konusu yaptılar
Yer gök kırmızı beyaz! Yüzyılın dev bayrağı Adana’da
48 ilde eş zamanlı operasyon: 50 şüpheli yakalandı...
ABD’nin İsrail’de gizli bir askeri üssü olduğu ileri sürüldü
Bakan Mehmet Şimşek: Kalıcı refah artışını hedefliyoruz
MHP Lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar
Gazze'de soykırım hız kesmiyor: Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın!
MİT'ten nokta operasyon: PKK/KCK'nın sözde Metina lojistik sorumlusu Cahit Aktay etkisiz hale getirildi
İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımı 25. gününde: Terör devleti hastaneleri vurmaya devam ediyor
Ömer Çelik'ten Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne yapılan saldırıya tepki: İnsanlık dışı bir eylem...
İsrail medyasında soykırım sayacı! Öldürülen kadın ve çocukları 'terörist' olarak gösterdiler
İsrail gece boyu Gazze'yi vurdu: Çok sayıda ölü var
Altunizade durağında metrobüs bozuldu
İETT otobüsü emniyet şeridindeki minibüse bodoslama girdi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Terör örgütünün mağara ve sığınakları imha edildi
AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! CHP'li ABB borç batağında!
Meteoroloji duyurdu! İki bölgeye sağanak uyarısı

Meteoroloji duyurdu! İki bölgeye sağanak uyarısı

Motorinin ardından gözler benzine çevrildi: İndirim yolda!

Motorinin ardından gözler benzine çevrildi: İndirim yolda!

Hamile karısını eliyle boğarak öldürdü: Cani kocadan pes dedirten savunma

Hamile karısını eliyle boğarak öldürdü: Cani kocadan pes dedirten savunma

Karadeniz'de yayılıyor: Balıkta VHS tehlikesi!

Karadeniz'de yayılıyor: Balıkta VHS tehlikesi!

Meta açıkladı! Facebook ve Instagram paralı oluyor: Ücretli üyelik sistemi devreye giriyor

Meta açıkladı! Facebook ve Instagram paralı oluyor: Ücretli üyelik sistemi devreye giriyor

Pes dedirten görüntü: Bina yıkıldı acı gerçek ortaya çıktı

Pes dedirten görüntü: Bina yıkıldı acı gerçek ortaya çıktı