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İsrail ordu sözcüsü duyurdu: Katliam tankları Gazze'de!

İsrail Ordu Sözcüsü Amiral Daniel Hagari Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'nde "aşamalı bir şekilde plana göre ilerlediğini" söyledi. Ek güçlerin Gazze Şeridi'ne girdiği karadan ilerlediği bildirildi.

İsrail ordu sözcüsü duyurdu: Katliam tankları Gazze'de!
Ekleme: 30.10.2023 - 12:28 Güncelleme: 30.10.2023 - 13:02 / Editör: Ozge Selin
İsrail ordu sözcüsü duyurdu: Katliam tankları Gazze'de!
İşgalci İsrail katliamlarını artırma kararı aldı. Kara harekatını genişleteceğini duyuran İsrail'den yeni açıklamalar geldi buna göre, İsrail tankları Gazze Şeridi'ni geçti.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Selahaddin Caddesi'ne giren İsrail tankının bir aracı hedef aldığı bildirildi.

Gazze sakinlerinin sosyal medyada paylaştığı görüntüye göre, İsrail'e ait 2 tankın sınır tarafında yer alan Selahaddin Caddesi'ne girdiği ve yolu kapattığı görülüyor.

Görüntüde, bir aracın caddede hareket ederken İsrail tanklarını fark edince geri dönmeye çalıştığı anlar kameraya yansıyor. O anlarda İsrail tankı araca doğru ateş açıyor. Öte yandan bölge sakinleri, İsrail tankının hedef aldığı aracın sivillere ait olduğunu aktardı.

SON 24 SAAT DETAYI

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, ordunun kara operasyonunu genişletmeleri kapsamında son 24 saatte daha fazla İsrail askerinin Gazze Şeridi'ne girdiğini söyledi.

Hagari, yaptığı basın açıklamasında, İsrail birliklerinin Filistinli direnişçilere doğru ilerlediğini kaydederek, barikatlar kuran silahlı unsurlara karşı havadan saldırı düzenlediklerini belirtti.

Ordu Sözcüsü, "Kademeli ilerleme kaydediyoruz, saldırı faaliyeti savaşın aşamalarına ve hedeflerine göre yoğunlaşacak" dedi.
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