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İsrail'in katliamlarının dünyayı getirdiği son nokta! Dağıstan'da Tel Aviv'den gelen uçak için havalimanını bastılar

Rusya'ya bağlı Dağıstan'da İsrail'in başkenti Tel Aviv'den gelen uçak nedeniyle yüzlerce kişi, uçağın geri gönderilmesi için havaalanını bastı. Çıkan olaylar nedeniyle havaalanı uçuşa kapatıldı.

Ekleme: 30.10.2023 - 09:22 Güncelleme: 30.10.2023 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
İsrail'in katliamlarının dünyayı getirdiği son nokta! Dağıstan'da Tel Aviv'den gelen uçak için havalimanını bastılar
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak yüzlerce kişi, İsrail'in başkenti Tel Aviv'den Rusya'ya bağlı Dağıstan'daki Mahaçkale Havaalanına inen uçak nedeniyle havaalanını bastı.

Ellerinde Filistin bayrakları bulunan göstericiler, uçaktaki yolcuların alınmaması ve uçağın geri gönderilmesini istedi.

Güvenlik bariyerlerini aşarak piste ulaşan göstericiler, uçaktan inen yolcuları aradı.

Havaalanına çok sayıda polis gönderilirken, çıkan arbede sırasında havaalanının bazı camları ve kapıları kırıldı.

Dağıstan Devlet Başkanı Sergey Melikov yaptığı açıklamada, yaşananları provokasyon olarak nitelendirdi.

İsrail'in katliamlarının dünyayı getirdiği son nokta! Dağıstan'da Tel Aviv'den gelen uçak için havalimanını bastılar

HAVAALANI UÇUŞA KAPATILDI

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Mahaçkale Havaalanı'nın çıkan olaylar nedeniyle uçuşa kapatıldığını ve "durum normalleşene" kadar Kapalı kalacağını duyurdu.

İsrail'den gelen uçak ve yolcuların durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Rusya İçişleri Bakanlığı, durumu çözüme kavuşturmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

İsrail'in katliamlarının dünyayı getirdiği son nokta! Dağıstan'da Tel Aviv'den gelen uçak için havalimanını bastılar
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