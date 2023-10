İşgalci İsrail Gazze'ye 24 gündür ölüm yağdırıyor! Havadan karadan denizden her yerden bombalıyor

Soykırımcı İsrail, ABD'nin kesintisiz desteğinin gölgesinde Gazze'de soykırım yapmayı sürdürüyor.Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı. Geçtiğimiz günlerde El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan kalleş saldırıda aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.İşgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.Katil İsrail ordusu, hava saldırılarının artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e 'Aksa Tufanı' adıyla kapsamlı saldırı başlattı.İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 302 artarak 8 bin 5'e yükseldiğini, ölenlerin 3 bin 342'sinin çocuk, 2 bin 62'sinin ise kadın olduğunu açıkladı.İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.İşgalci İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne Cuma gecesi 7 Ekim'den bu yana en şiddetli hava saldırılarını düzenledi. Gazze'ye karadan bombardımana tutulurken ağır çatışmalar yaşandı.Gazze'nin her bölgesini hedef alan İsrail saldırıları, gece bölgenin kuzeyinde yoğunlaştı. İsrail ordusu, ilk olarak akşam saatlerinde obüs saldırılarıyla Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Mahallesi'ne yoğun saldırılar gerçekleştirdi. Obüs saldırılarının ardından işgalci İsrail ordusu Beyt Hanun başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine yoğun hava saldırısı başlattı.İşte dakika dakika yaşananlar...13.43 Gazze'de can kaybı 8 bin 306'ya yükseldi. Katledilenlerin 3 bin 457'si çocuk.12.56 Gazze'deki Hamas hükümet ofisi başkanına göre, Gazze Şehri'nin eteklerine yaklaşan İsrail tankları geri çekildi. "Gazze Şeridi'ndeki yerleşim bölgelerinde kesinlikle herhangi bir kara ilerlemesi yok. Selahaddin Caddesi'nde yaşananlar işgal ordusuna ait birkaç tank ve bir buldozerin saldırısıydı" ifadelerini kullanan Hamas Hükümet Odfisi Başkanı "Bu araçlar Selahaddin Caddesi üzerinde iki sivil aracı hedef aldı ve direniş onları geri çekilmeye zorlamadan önce caddeyi buldozerlerle yıktı. Şu anda Selahaddin Yolu üzerinde işgal ordusuna ait herhangi bir araç bulunmuyor ve yoldaki vatandaş hareketleri normale döndü." açıklamasını yaptı.12.55 Kassam Tugayları Gazze Şeridi'nin doğusunda bulunan İsrail'deki Nirim Yahudi yerleşimine havan topu saldırısı düzenlediğini duyurdu. Savaşçılarının Aşdod şehrine de roket saldırısı düzenlediğini söyleyen Kassam Tugayları, bir İsrail insansız hava aracını Mutabar füzesi ile vurduklarını duyurdu.12.26 İşgaci İsrail tanklarının ilerlemeye devam ettiği Gazze'de iletişim yeniden kesildi. Hem telefon hem de internet hizmetleri devre dışı bırakıldı.12.22 Hamas'ın Gazze'deki sözcüsü Hazem Kasım, İsrail tanklarının Gazze şehrinin dış mahallelerine yaklaştığına dair haberleri doğruladı. El Cezire'ye konuşan Kasım, "Filistin direnişi Salah El Din Caddesi'ndeki İsrail tanklarına saldırdı" dedi. İsrail tanklarının daha önce hava saldırılarıyla Gazze'nin güneydoğusundaki bir bölgeyi yok ettikten sonra işgal ettiğini hatırlatan Kasım, "Filistin direnişi, İsrail'in kara işgali girişimlerine karşı her zaman hazırdır." dedi.12.18 El Kassam Tugayları, Han Yunus'ta İsrail'e ait bir insansız hava aracını "Mutabbar" füzesiyle hedef aldı.12.04 El Cezire'ye göre Filistinli savaşçılar, Gazze şehrine girmeye çalışan İsrail güçleriyle çatışıyor. İsrail ordusu Gazze şehrini kısmen kesmeyi ve Şeridi'nin kuzeyini güneyden ayırmayı başardı. İsrail güçleri Gazze'yi tamamen izole etme amacıyla kara saldırılarını genişletmeyi planlıyor.12.00 AFP, İsrail tanklarının Gazze şehir merkezindeki Zeytun Mahallesi'ne doğtu ilerlediğini bildirdi.11.38 İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte yaklaşık 600 hedefin vurulduğunu duyurdu. Açıklamada, "IDF askerleri, Gazze Şeridi'ndeki 'Ezher' Üniversitesi bölgesinde silahlı teröristleri ve bir tanksavar füzesinin fırlatılmak üzere olduğunu tespit etti. Savaş uçağı bölgeye yönlendirildi. Aralarında silah depoları, Hamas militanlarının saklanma ve toplanma yerleri ile tanksavar mevzilerinin de bulunduğu yaklaşık 600 hedef vuruldu" ifadeleri kullanıldı.11.38 Filistinli kaynaklar, İsrail tanklarının Gazze Şeridi'nin içinden dikey olarak geçen Salah al-Din Caddesi'ne yönelik saldırılarının ardından Gazze Şeridi'ni ikiye böldüğünü söyledi. Görgü tanıklarına göre İsrail tankları, Gazze şehrinin sınırına girerek savaşın yıktığı Filistin topraklarının kuzeyinden güneyine uzanan önemli bir yolu kesiyor.11.29 İsrail'in boşalılması için uyarıda bulunduğu ve çevresini bombaladığı Kudüs Hastanesi'nin personeli, İsrail'in aralıksız saldırıları nedeniyle hastaların nakledileceği hastanelerin bulunmadığını belirtiyor. Tek bir salonda 2 bin kişinin bulunduğu hastanenin müdürü, hastaların çoğu yaşlı ve engelli olduğu için tahliyenin imkansız olduğunu söyledi, ayrıca, diğer hastanelerdeki yoğun bakım üniteleri kapasitelerinin üzerinde olduğu için yoğun bakımdaki hastaların başka hastanelere nakledilmesinin mümkün olmadığını belirtti.11.15 Save the Children, son üç haftada Gazze'de öldürülen çocukların sayısının, 2019'dan bu yana her yıl dünya çapındaki çatışmalarda ölenlerin toplamından daha fazla olduğunu söyledi. Save the Children'ın açıkladığı rakamlara göre 7 Ekim'den bu yana Gazze'de en az 3 bin 324, işgal altındaki Batı Şeria'da ise 36 çocuk hayatını kaybetti.Save the Children, BM Genel Sekreteri'nin çocuklar ve silahlı çatışmalarla ilgili raporlarına göre, 2022'de 24 ülkede toplam 2.985, 2021'de 2.515 ve 2020'de 2.674 çocuğun öldürüldüğünü söyledi.11.14 Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları'nın İsrail'in güneyindeki Netivot şehrine düzenlenen roket saldırısında iki ev yoğun hasar gördü. İsrail medyası, üç roketin ardından ölü ve yaralı olmadığını bildirdi.10.35 BM Güvenlik Konseyi'nin bugün toplanması ve İsrail'in Gazze'deki büyük operasyonunun yanı sıra sahadaki vahim insani durumu tartışması planlanıyor.BMGK daha önce biri ABD, biri Rusya ve Çin tarafından veto edilmiş, ikisi de minimum dokuz "evet" oyu alamayan dört karar taslağını reddetmişti.Cuma günü, BM Genel Kurulu 120'ye karşı 14 oyla ve 45 çekimser oyla, düşmanlıkların sona ermesine yol açacak insani ateşkes çağrısında bulunan bir kararı kabul etti.10.15 Hizbullah, güney Lübnan üzerinde İsrail'e ait bir insansız hava aracını karadan havaya füzeyle düşürdüğünü açıkladı. Açıklamada, insansız hava aracının sınırdan yaklaşık 5 kilometre uzaktaki Hiam yakınında vurulduğu ve İsrail topraklarına düştüğünün görüldüğü belirtildi.İki güvenlik kaynağı Reuters haber ajansına, Hizbullah'ın ilk kez bir İsrail insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurduğunu söyledi.10.12 El Kassam Tugayları, işgal altındaki Netivot'a füze saldırısı düzenlediklerini bildirdi.10.08 İsrail hava saldırıları Kudüs Hastanesi'nin bulunduğu Gazze-Tel Al-Hawa bölgesinde devam ediyor.09.59 İşgal altındaki Batı Şeria'nın Silwad kasabasında Filistinliler ile İsrail güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.09.35 İsrail, hava saldırıları ile Suriye'deki iki askeri karakolu hedef aldı. Suriye devlet televizyonu, İsrail hava saldırılarının güneybatıdaki Daraa kentindeki iki askeri karakolu hedef aldığını belirtti.Katil İsrail ordusu, askerlerin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "kara operasyonlarını genişletmeye" devam ettiğini duyurdu.İsrail, uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırıları şiddetlendirerek artırmaya devam ediyor.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, askerlerin, Gazze'de gece boyunca "kara operasyonlarını" sürdürdüğü ifade edildi.Operasyonlar sırasında İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında çatışmalar yaşandığı ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kasaam Tugayları'nın "birçok üyesinin" öldürüldüğü aktarıldı.İsrail ordusu, 27 Ekim'de Gazze Şeridi çevresindeki kara birliklerinin "faaliyetlerinin genişletileceğini" duyurmuştu.Bu duyurunun ardından İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarını şiddetlendirmişti.İsrail yönetimi, henüz resmi olarak kara operasyonunun başladığını duyurmasa da orduya ait çok sayıda tankın dün Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Mahallesi yakınında yer alan tarım arazilerine konuşlandırıldığı görülmüştü.09.06 Soykırımcı İsrail askerleri iki iş makinesi ve 100 askeri araçla işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin şehrine baskın düzenledi. İsrail baskınında4 Filistinli öldürüldü, 5 Filistinli ise yaralandı.Filistin Sağlık Bakanlığı baskında hayatını kaybeden Filistinlilerin 25 yaşındaki Emir Abdullah Şorbaci, 28 yaşındaki Navras İbrahim Bacavi, 27 yaşındaki Viam el-Hanun ve 23 yaşındaki Musa Ceyarin olduğunu bildirdi.Açıklamada, yaralanan 5 Filistinliden 2'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.Cenin'deki İbni Sina Hastanesi'ni abluka altına alan İsrail ordusu, insansız hava araçlarının keşif uçuşları eşliğindeki baskın sırasında Filistinlilerin direnişiyle karşılaştı.Hastanenin çevresindeki binaların çatısına yerleştirilen İsrailli keskin nişancılar, Filistinlilere ateş açtı.İsrail ordusunun beraberindeki iş makinelerinin kentin çeşitli bölgelerinde yollara ve altyapıya zarar vermeyi sürdürdüğü aktarıldı. İsrail güçlerine ait araçla ezilen Filistinli bir gencin İbni Sina Hastanesi'ne, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanan iki gencin de Razi Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.07:20 İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, topçular ve savaş gemileri, kuzey kesimleri başta olmak üzere Gazze Şeridi'ni gece boyunca bombaladı.Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, kentin kuzey kesimlerindeki Beyt Lahye, Cebalya, Beyt Hanun bölgeleri savaş uçakları tarafından vuruldu.Savaş uçaklarının yoğun bombardımanının yanı sıra Beyt Lahye ve Cebalya'nın doğu kesimleri topçu atışlarına maruz kaldı.06.51 BM'nin insani yardım kuruluşu OCHA, su, gıda ve tıbbi malzeme taşıyan 33 kamyonun Pazar günü Mısır ile Refah sınır kapısından Gazze'ye girdiğini duyurdu. OCHA Pazartesi günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, 'Bu, sınırlı teslimatların yeniden başladığı 21 Ekim'den bu yana en büyük insani yardım teslimatı' dedi.Gazze'nin kuzeybatısındaki Cela ve Nas mahallelerine birçok hava saldırısı düzenlenirken, kentin orta kesimlerindeki Megazi ve Han Yunus'un doğusu top mermilerinin hedefi oldu.Han Yunus'ta Ebu Siydu ailesinin evi, Mısır sınırındaki Rafah'ın doğusu ve batısındaki iki ev İsrail savaş uçakları tarafından vuruldu.Saldırılarda ölen ve yaralananların olduğu belirtilirken, bunlara ilişkin sayı verilmedi.Ayrıca, Gazze'deki Kudüs Hastanesi ve kentteki tek kanser tedavisinin yapıldığı Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi çevresine yönelik bombardımanlar nedeniyle hastanelerde hasar meydana geldi.02:56 Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, İsrail'in düzenlediği saldırılar nedeniyle hasar gördüGazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin, İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırılar sebebiyle hasar gördüğü belirtildi.Hastane Müdürü Dr. Subhi Sekkik, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail işgal güçlerinin, çevresini defalarca hedef almasından dolayı hastanede ciddi hasar meydana geldiğini bildirdi.Gazze'deki kanser hastalarına yönelik tek hastanenin Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi olduğunu kaydeden Sekkik, hastanenin korunması ve İsrail saldırılarının durdurulması için Türkiye'den yardım istedi.Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Filistinlilerin terörist olmadıklarını, vatanlarını savunduklarını ve Gazze'de yaşananların tam bir savaş suçu olduğunu belirtti.Cumhurbaşkanı Tebbun, başkent Cezayir'in güneyindeki Celfe kentinde bölge halkıyla gerçekleştirdiği buluşmada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Cezayir devlet televizyonu tarafından naklen yayınlanan buluşmada Tebbun, 'Gazze'de yaşananlar tam bir savaş suçudur.' dedi.İsrailli ve Batılı liderlerin Filistinli direnişçileri terörist olarak nitelemelerini reddeden Tebbun, 'Filistinler terörist değiller, zira onlar kendi vatanlarını ve haklarını savunuyorlar.' ifadesini kullandı.İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği yoğun saldırılarda Endonezya Hastanesi çevresinin bombalandığı, saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu, sivillerin evlerinin zarar gördüğü belirtildi.İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliye Kampı'ndaki saldırılarında El Hoca bölgesindeki El Halabi ailesinden yaralı bir bebek ve kalbi duran bir yaralı Endonezya Hastanesi'ne getirildi.Filistin telekomünikasyon şirketi Jawwal'in Gazze Şubesi, kentin kuzey kesimindeki bazı bölgelerde internet erişimi ve iletişimin kesildiğini duyurdu.Jawwal'in Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Rıdvan bölgesindeki ana jeneratörün arızalanması sonucu internet erişimi ve iletişimde kesinti yaşandığı kaydedildi.