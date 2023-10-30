Fred'den sakatlık açıklaması: Daha güçlü geri döneceğim

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Pendikspor'u 5-0 gibi etkileyici bir skorla mağlup ederken, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in sakatlanarak oyundan çıkması maçın ardından gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu.Fred, maçın sadece 6. dakikasında Halil Akbunar ile girdiği bir mücadele sonucu sakatlanmış ve 9. dakikada yerini Miha Zajc'a bırakmıştı. Karşılaşmanın ardından Fred, sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Fred'in paylaşımında, 'Futbol böyle bir oyun ve bazen bu tür şeyler olur. Ancak emin olun ki, çok daha güçlü bir şekilde geri döneceğim. Bu harika galibiyet için takımımı tebrik ediyorum' ifadeleri yer aldı.Fred, Fenerbahçe forması altında 14 maça çıktı ve 5 asist yapma başarısı gösterdi. Ancak henüz golle tanışamayan oyuncunun sakatlığının ciddiyeti, yapılacak kontroller sonrasında netlik kazanacak.