Brezilya'da küçük uçak düştü: Çok sayıda ölü var
Brezilya'nın batı kesimindeki Amazon Ormanları'na küçük bir uçak düştü. Kazada, 12 kişi hayatını kaybetti. Uçağın yere çakıldıktan hemen sonra alev aldığı bildirildi.
Ülkenin Rio Branco kentindeki havaalanından kalkan küçük uçak, Acre eyaletindeki Amazon Ormanları'na düştü.
12 kişi yaşamını yitirdi
Kazada, uçaktaki 12 kişi yaşamı yitirdi. Ölenler arasında 1 bebeğin de yer aldığı bilgisi paylaşıldı.
Düştükten sonra alev aldı
Uçağın bağlı olduğu şirketten yapılan açıklamada, kazadan büyük üzüntü duyulduğu ifade edilerek, uçağın yere çakıldıktan hemen sonra alev aldığı belirtildi.
Açıklamada, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin sevk edildiği belirtildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
12 kişi yaşamını yitirdi
Kazada, uçaktaki 12 kişi yaşamı yitirdi. Ölenler arasında 1 bebeğin de yer aldığı bilgisi paylaşıldı.
Düştükten sonra alev aldı
Uçağın bağlı olduğu şirketten yapılan açıklamada, kazadan büyük üzüntü duyulduğu ifade edilerek, uçağın yere çakıldıktan hemen sonra alev aldığı belirtildi.
Açıklamada, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin sevk edildiği belirtildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.