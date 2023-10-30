  • USD: 28,24 - 28,29
  • EURO: 30,06 - 30,11
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan, 'Türk-Alman Üniversitesi Eğitimde 10. Yıl Kutlamaları' törenine mesaj gönderdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dost ve müttefik Almanya ile siyasi, ekonomik, askeri, kültürel ve insani boyutları bulunan köklü ilişkiye büyük önem atfettiklerini belirtti. Erdoğan, "Türkiye'ye yerleşen Alman vatandaşları ve günden güne büyüyen ticari ilişkilerimiz aramızdaki dostluğun en bariz göstergeleridir" dedi.

Ekleme: 30.10.2023 - 15:08 Güncelleme: 30.10.2023 - 15:19 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, 'Türk-Alman Üniversitesi Eğitimde 10. Yıl Kutlamaları' törenine mesaj gönderdi
'Türk-Alman Üniversitesi Eğitimde 10. Yıl Kutlamaları ve Merkez Kütüphane Açılış Töreni', üniversitenin Beykoz'daki yerleşkesinde yapıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan törende, Başkan Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu.

Erdoğan mesajında, katılımcıları selamlayarak, açılışı yapılan Merkez Kütüphanesi'nin üniversiteye hayırlı olmasını diledi.

Kütüphaneye Mevlüde Genç'in isminin verildiğini aktaran Erdoğan, 'Mevlüde Genç hanımefendiyi ve 1993 Solingen faciasında kaybettiğimiz aile fertlerini rahmetle yad ediyorum. Bu sene 10. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Türk-Alman Üniversitesinin bütün mensuplarını kutluyor, her birine ayrı ayrı üstün başarılar temenni ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Mesajında Almanya ile dostluk konusuna değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

'Dost ve müttefik Almanya ile siyasi, ekonomik, askeri, kültürel ve insani boyutları bulunan köklü ilişkilerimize büyük önem atfediyoruz. Almanya'da yaşayan 3 milyondan fazla insanımızı iki ülke arasında beşeri bir köprü olarak görüyoruz. Türkiye'ye yerleşen Alman vatandaşları ve günden güne büyüyen ticari ilişkilerimiz aramızdaki dostluğun en bariz göstergeleridir. İki ülke arasındaki işbirliğini akademiye taşıyan Türk-Alman Üniversitesi bugün 5 fakülte, bir yüksekokul ve iki enstitüsü ile kuruluş hedeflerini gerçekleştirme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Tarih boyunca her zaman iletişim, işbirliği ve dayanışma içinde olmuş Türkiye ile Almanya arasındaki dostça münasebetlerin bundan sonra daha da güçleneceğine yürekten inanıyorum. Bu duygularla eğitimde 10'uncu yılınızın ve merkez kütüphanenizin hayırlı olmasını diliyor, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.'

YÖK BAŞKAN VEKİLİ GÖKTAŞ'IN KONUŞMASI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Haldun Göktaş, 100. yılının kutlandığı Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere yönelik 'Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.' sözlerini anımsattı.

YÖK'ün nitelikli insan kaynağının yetişmesine verdiği önem ve değerin uluslararasılaşma stratejisiyle ortaya konulduğunu dile getiren Göktaş, şöyle konuştu:

'Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanlarının yükseköğretim sistemimize dahil olmalarını kolaylaştıracak politikalar büyük önem taşımaktadır. Yükseköğretime erişim ne kadar kolay olursa dünya genelinden Türk yükseköğretim sistemine talep de bir o kadar fazla olacaktır. Talepte meydana gelecek artışın, yükseköğretim sistemimizin kalitesinin artmasına olumlu katkı sağlayacağı muhakkaktır. Dolayısıyla öncelikli amaçlarımızdan birisi, yükseköğretime erişimi kolaylaştırarak dünyanın başarılı öğrencilerini ve öğretim elemanlarını mümkün olduğunca yükseköğretim alanımıza kazandırmaktır. Yükseköğretimde kaliteyi artıracak politikalar üretmek suretiyle Türk yükseköğretim alanının daha iyi konuma getirmek için çabalarımız sürmektedir.'

Türk-Alman Üniversitesinin YÖK'ün uluslararasılaşma stratejisinin amaç ve hedefleriyle uyumlu olduğunu belirten Göktaş, üniversitede çok sayıda nitelikli öğretim elemanı olduğunu, uluslararası standartta eğitim verildiğini, öğrencilerin uluslararası değişim programlarıyla teşvik edildiğini anlattı.

'MEVLÜDE GENÇ, ALMANYA'DA TOPLUMSAL BARIŞI TEMSİL EDEN ÖNEMLİ SEMBOL İSİMLERDEN OLMUŞTUR'
Üniversitede öğrencilere verilen hizmetlere değinen Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

'YÖK olarak Türk-Alman Üniversitesi projesini her zaman desteklediğimizi ve her türlü imkanı sağladığımızı ifade etmek isterim. Araştırma odaklı, çok dilli, uluslararası eğitim ve kültürlerarası iletişimle ön plana çıkan Türk-Alman Üniversitesi, eğitim-öğretim ve araştırmanın yanında iki ülke arasındaki bilimsel, siyasi, toplumsal işbirliğine de büyük katkı sunmaktadır. Üniversitede yapılan her türlü akademik çalışma Türk-Alman ilişkileri bakımından da büyük ehemmiyet arz etmektedir. Almanya ile siyasi, ekonomik ve tarihi ilişkilerimizin yanı sıra akademik alandaki işbirliğimiz de büyük önem ve anlam taşımaktadır. Ayrıca Almanya'da Türk kökenli yurttaşlarımızın varlığı, iki ülke arasında güçlü bağlar kurmaktadır.'

Göktaş, kütüphaneye 1993'te Almanya Solingen'de Neonaziler tarafından evinin kundaklanması sonucu 5 yakınını kaybeden aktivist Mevlüde Genç'in adının verilmesinden de duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Mevlüde Genç, Almanya'daki Türk kökenli yurttaşlarımızı ve toplumsal barışı temsil eden önemli sembol isimlerden olmuştur ve ismi Türk-Alman Üniversitesi kütüphanesinde yaşayacaktır. Türk-Alman Üniversitesi bu yönüyle de her boyutta Türk-Alman ilişkilerinin ve dostluğunun yaşadığı ve yaşatıldığı önemli bir platform konumundadır.' dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Göktaş, Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht, Almanya Federal Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz, Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Yıldız ve merhume Mevlüde Genç'in yakınlarının katılımıyla kurdele kesilerek Mevlüde Genç Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı.

Programda daha sonra 'Hocaların ve Öğrencilerin Gözüyle Türk-Alman Üniversitesi' başlıklı panel düzenlendi.

'Türk-Alman Üniversitesi Eğitimde 10. Yıl Kutlamaları' etkinlikleri yarın da devam edecek.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıklayacak
İşgalci İsrail'den yeni katliam: Gazze'deki Cebaliye mülteci kampına düzenlenen saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetti
O görüntüler resepsiyona damga vurmuştu: Heleva'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne dediği belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
İsrail şimdi de katledilen Filistinlilerle dalga geçiyor! Kefene sarılı bedeni alay konusu yaptılar
Yer gök kırmızı beyaz! Yüzyılın dev bayrağı Adana’da
48 ilde eş zamanlı operasyon: 50 şüpheli yakalandı...
ABD’nin İsrail’de gizli bir askeri üssü olduğu ileri sürüldü
Bakan Mehmet Şimşek: Kalıcı refah artışını hedefliyoruz
MHP Lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar
Gazze'de soykırım hız kesmiyor: Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın!
MİT'ten nokta operasyon: PKK/KCK'nın sözde Metina lojistik sorumlusu Cahit Aktay etkisiz hale getirildi
İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımı 25. gününde: Terör devleti hastaneleri vurmaya devam ediyor
Ömer Çelik'ten Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne yapılan saldırıya tepki: İnsanlık dışı bir eylem...
İsrail medyasında soykırım sayacı! Öldürülen kadın ve çocukları 'terörist' olarak gösterdiler
İsrail gece boyu Gazze'yi vurdu: Çok sayıda ölü var
Altunizade durağında metrobüs bozuldu
İETT otobüsü emniyet şeridindeki minibüse bodoslama girdi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Terör örgütünün mağara ve sığınakları imha edildi
AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! CHP'li ABB borç batağında!
Meteoroloji duyurdu! İki bölgeye sağanak uyarısı

Meteoroloji duyurdu! İki bölgeye sağanak uyarısı

Motorinin ardından gözler benzine çevrildi: İndirim yolda!

Motorinin ardından gözler benzine çevrildi: İndirim yolda!

Hamile karısını eliyle boğarak öldürdü: Cani kocadan pes dedirten savunma

Hamile karısını eliyle boğarak öldürdü: Cani kocadan pes dedirten savunma

Karadeniz'de yayılıyor: Balıkta VHS tehlikesi!

Karadeniz'de yayılıyor: Balıkta VHS tehlikesi!

Meta açıkladı! Facebook ve Instagram paralı oluyor: Ücretli üyelik sistemi devreye giriyor

Meta açıkladı! Facebook ve Instagram paralı oluyor: Ücretli üyelik sistemi devreye giriyor

Pes dedirten görüntü: Bina yıkıldı acı gerçek ortaya çıktı

Pes dedirten görüntü: Bina yıkıldı acı gerçek ortaya çıktı