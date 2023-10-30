Barbar İsrail'in son hedefi kan dondurdu! Gazze'deki vahşet giderek artıyor

İsrail katliamında 23. gün geride kaldı. 7 Ekim'den bu yana aralıksız bir şekilde Gazze Şeridi'nin üzerine ölüm kusan İsrail katliamın şiddetini arttırarak hastane, cami, mülteci kampı gibi sivillerin sığındığı her noktayı bombalamaya devam ediyor.Batı'nın desteğini arkasına alan İsrail, önceki gece de saldırılarına hava ve karadan aralıksız devam etti. İsrail Hava Kuvvetleri 450 hedefin vurulduğunu duyurdu.Uluslararası iradeyi hiçe sayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kara saldırılarını genişletme kararı aldıklarını ve soykırımın ikinci aşamasına geçtiklerini açıklamasından kısa bir süre sonra yeni bir tehdit geldi.Filistin Kızılayı İsrail'in Gazze'deki Kudüs Hastanesini bombalayacakları tehdidinde bulunduğunu bildirdi. Hastanenin çevresinin vurulduğu kaydedildi.İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'nde binlerce yaralı ve sivilin sığındığı Şifa Hastanesi'ni hedef alma seçeneğinin halen masada olduğunu açıkladı.Kızılhaç, Gazze'deki sivillerin korunması için acil çağrıda bulundu.İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde yolcu otobüsünü bombaladı.Ölenlerin 3 bin 342'sinin çocuk, 2 bin 62'sinin ise kadın olduğu aktarıldı.Gazze'de insani kriz giderek derinleşirken, hamile kadınlar da doğum sürecinde kalacak yer bulmakta zorlanıyor.Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Dr. Fadia Malhis, 'Gazze Şeridi'nde 55 bin hamile kadın var ve bunlardan 5 bin 500'ünün gelecek hafta zor şartlar altında doğum yapması bekleniyor' dedi.Kız kardeşinin doğum sürecindeki zorluklarını anlatan Selva Zeyneddin, 'Büyük zorluklarla Şifa Hastanesi'ne ulaştık.Araç yok ve İsrail bombardımanı devam ediyordu' dedi. Zeyneddin, hastanede kalacak yer bulamadıklarını dile getirdi.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hamas'ın 7 Ekim saldırıları konusunda güvenlik ve istihbarat servislerini sorumlu tutan ve yoğun tepki çeken sözleri nedeniyle 'hata yaptığını' belirterek özür diledi.İsrail Başbakanı, önceki akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı bir süre sonra silmişti.Hamas'a bağlı El-Aksa televizyonu, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne beyaz fosfor bombasıyla saldırılar düzenlediğini duyurdu.İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyi üzerinde uçuştuğunu ve beyaz fosforla yoğun bombardımanın sürdüğü aktarıldı.Öte yandan, sınırı geçen İsrail tankları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Mahallesi yakınında konuşlandırıldı.Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birleşmiş Milletleri'nin (BM) Gazze halkının zor durumuna dikkat çektiğini hatırlatarak, 'Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil öldürüldü.Bu durum Uluslararası İnsancıl Hukuka aykırıdır' açıklamasını yaptı. Borrell, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İsrail'in ağır bombardıman altında tuttuğu Gazze'nin tamamen karartma ve tecrit altında olduğunu ifade etti.Borrell, 'BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) elektriksiz, gıdasız ve susuz Gazze halkının çaresiz durumu hakkında uyarıyor.Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil öldürüldü. Bu durum Uluslararası İnsancıl Hukuka aykırıdır' dedi.İsrail, sosyal medyadan dezenformasyon çalışması yürütüyor.En son 'Hamas'ın propagandası: 3 farklı yerde aynı çocuk' başlığıyla bir çocuğun görseli kullanılarak İsrail'in saldırılarda çocukları öldürmediği yalanı yayılmaya çalışıldı.Çocuğun Suriye'deki bir bombardımana maruz kaldığı ortaya çıktı.