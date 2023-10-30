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Balıkesir açıklarındaki balıkçı teknesinde 120 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir açıklarındaki balıkçı teknesinde 120 kaçak göçmen yakalandı

Ekleme: 30.10.2023 - 17:15 Güncelleme: 30.10.2023 - 17:16 / Editör: Ozge Selin
Balıkesir açıklarındaki balıkçı teknesinde 120 kaçak göçmen yakalandı
Yasa dışı göçle mücadele devam ediyor.

Kaçak göçmenler tek tek tespit edilirken, bu faaliyetlere aracılık eden insan tacirleri de yakalanıyor.

Yeni operasyonun adresi bu kez Balıkesir.

120 kaçak göçmen yakalandı

Erdek ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi şüpheleri üzerine çekti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ihbar sonrası bölgeye intikal ederek söz konusu balıkçı teknesine operasyon düzenledi.

Kapıdağ Yarımadası'nın kuzeyinde durdurulan teknede, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 120 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler sınır dışı edilecek

Tekne kaptanı gözaltına alınırken, Suriye ve Afganistan uyruklu kaçak göçmenler Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.

Buradaki işlemlerinin ardından Erdek Kapalı Spor Salonu'na getirilen kaçak göçmenlerin sınır dışı edileceği öğrenilirken, insan tacirleriyle ilgili soruşturma sürüyor.

Balıkesir açıklarındaki balıkçı teknesinde 120 kaçak göçmen yakalandı
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