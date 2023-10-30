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Bakan Özhaseki: 400 bin konutumuzun dönüşümüne hızla devam ediyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar 2 milyon 200 bin konutu dönüştürdük. Şu anda sahada 400 bin konutumuzun dönüşümüne hızla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 30.10.2023 - 16:57 Güncelleme: 30.10.2023 - 16:57 / Editör: Ozge Selin
Bakan Özhaseki: 400 bin konutumuzun dönüşümüne hızla devam ediyoruz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2020'de İzmir'de meydana gelen depremin daha dün gibi hafızalarda olduğunu belirterek, yaşanan acıları hiçbir zaman unutmadıklarını bildirdi.

Afetlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bir daha aynı acıları yaşamamak için Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kentsel dönüşüm çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Ülkemizi deprem başta olmak üzere tüm afetlere karşı hazırlıklı hale getirmekte kararlıyız. Ülkemiz genelinde sağlıksız ve riskli yapı stokunu hiç vakit kaybetmeden dönüştüreceğiz. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar 2 milyon 200 bin konutu dönüştürdük. Şu anda sahada 400 bin konutumuzun dönüşümüne hızla devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda gece gündüz demeden çalışarak sağlam, güvenli, Sıfır Atık uyumlu, iklim dostu konutlarımızı üretmeye devam edeceğiz."

Özhaseki paylaşımında, "2020 yılında İzmir'de meydana gelen depremin yaralarını sardık. Depremzede vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli evlerine kavuşturduk." başlıklı videoya da yer verdi.

Videoda, depremzedelere teslim edilen evler ve hak sahibi vatandaşların duygularını paylaştığı görüntüler bulunuyor.
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