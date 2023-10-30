Avrupa’nın kalbinde terör propagandası! Cumhuriyet’in 100. Yıl konserine saldırı girişimi!

Terör yandaşları bu kez Viyana’da ortaya çıktı. 20 kişilik grup, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı için düzenlenen etkinliği basmaya çalıştı. Terör örgütü PKK’yı destekleyen sloganlar attı. Türk koruma polisleri tarafından yaka paça dışarı atıldı!

Türkiye Cumhuriyeti, 100. yılını kutladı. Ancak terör yandaşları yine rahat durmadı. Bu kez Viyana'da ortaya çıktı. TC Viyana Büyükelçiliği ve Viyana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Antakya Medeniyetler Korosu konserine saldırmaya kalktı.20 kişilik grup, 29 Ekim akşamı etkinliğin yapıldığı Ehrbarr Saal salonun önünde toplandı. Etkinliğin yapıldığı salona girmeye çalıştı. 'Yaşasın Ermenistan, Yaşasın Kürdistan' sloganları attı.Avusturya polisinin PKK destekçisi gruba müdahale etmemesi, büyük tepki topladı. Terör örgütü yandaşları, Türkiye'nin koruma polisleri tarafından yaka paça dışarı atıldı.Olay anında, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Türkiye'nin BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hatun Demirer, Viyana Başkonsolosu Cafer Mert Özmert ve Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer'in de salonda olduğu öğrenildi.