ABD meclis başkanından skandal sözler! İsrail’i aklamak için İncil’i örnek gösterdi: Kaya gibi yanındayız!

İsrail'in Filistin halkına yönelik başlattığı soykırım, 24 gündür aralıksız devam ediyor. Resmi rakamlara göre 8 bini aşkın Filistinli, İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. Üstelik bunların 3 binden fazlası yalnızca çocuklar ve bebekler…Bombaların neden olduğu enkaz yığınlarının altında kalanlara hala ulaşılamazken buradan çıkacak cansız bedenlerin sayısının bini aşması bekleniyor.İsrail'in katliamlarına en büyük desteği veren ABD ise art arda açıklamalarla yaşanan insanlık suçlarına ortak olmaya devam ediyor Son olarak ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, ABD Kongresinin sonuna kadar İsrail'i desteklemeyi sürdüreceğine ilişkin güvence verdiğini açıkladı.Evanjelik Johnson, Las Vegas'ta düzenlenen 'Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu Yıllık Toplantı'sına' katılarak burada konuşma yaptı. Temsilciler Meclisi Başkanlığı koltuğuna oturur oturmaz ilk iş olarak İsrail'e destek veren karar tasarısını oylamaya sunduğunu anımsatan Johnson, 'İlk karar tasarısının İsrail için olması ve ilk seyahatimin buraya sizin yanınıza olması tesadüf değildi. Herkesten nerede durduğumu bilmesini isterim. Dostumuz ve müttefikimiz İsrail'in yanında kaya gibi duracağız. Burada bulunmamın nedeni, İsrail adına kararlı olduğumuzu bilmenizi istememdir' ifadelerini kullandı.İsrail'e ihtiyacı olan kaynakları sağlamak için bir yasa tasarısı üzerinde çalıştıklarını kaydeden Johnson, 'Buradan Birleşmiş Milletlere (BM) bir mesajım var. Yalnızca Hamas, İsrail için tehdit olmayı kestiğinde, ateşkes olacak.' dedi. Johnson, ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük dostunun İsrail olduğunu belirterek daha önce eşiyle İsrail'e gittiğini anlattı.İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yaptığını aktaran Johnson, sözlerini şöyle sürdürdü: '(Netanyahu'ya) Ona İsrail'e ve İsrail halkına desteğimizin sarsılmaz olduğunu söyledim. Ona, Kongremizin benim liderliğim altında, sonuna kadar İsrail'in yanında olacağına ilişkin güvence verdim. Hristiyan olarak, İncil'in açıkça İsrail konusunda nerede durmamız gerektiğini söylediğini biliyorum. Tanrının, İsrail'i kutsayan milletleri kutsayacağını biliyorum.'Hristiyanlıkta, 'İncil'i öğretmek, yaymak' anlamına gelen Evanjelizm, ABD'de Hristiyanlar arasında en yaygın mezheplerden birisi olarak kabul ediliyor. Nüfusun yaklaşık yüzde 25'ine (yaklaşık 80 milyon) denk gelen Evanjelikler, aynı zamanda 'Hristiyan siyonistler' olarak da biliniyor.Evanjelikler, 1948'de Filistin topraklarına kurulan İsrail'in 'İncil'in öğretileri doğrultusunda kurulmuş olduğuna', 'Hazreti İsa'nın tekrar hayata bu topraklarda geleceğine' ve bu şekilde 'dünyanın sonunun' geleceğine inanıyor.Geleneksel olarak 'daha dindar oldukları' gerekçesiyle Cumhuriyetçi Parti'yi destekleyen Evanjeliklerin içindeki beyazlar, son yıllarda yapılan seçimlerde en büyük desteği ise Donald Trump'a verdi.