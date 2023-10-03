Yunan basınından listeli itiraf: Türkiye-Yunanistan askeri güç kıyasında kim açık ara farkla önde?

Türkiye'nin savunma sanayiindeki gelişmeleri son yıllarda başta Yunanistan olmak üzere dünyanın ilgisini yakından çekmekte.Yunanistan ise hem Ege'deki Adalar meselesi, hem kıta sahanlığı ve hem de Türkiye'nin Mavi Vatan Projesi nedeniyle Türkiye'nin hava, deniz ve karada neler yaptığını en yakından takip eden ülkelerden biri.Sık sık Türkiye-Yunanistan arasındaki ilişkileri değerlendiren Yunan basınından skandal ifadelerin yer aldığı bir haber geldi.Yunan Korgeneral Baltzois, Yunan medyasına verdiği ifadelerde Türkiye'nin 'saldırgan ve tehlikeli' olduğunu iddia etti.Seçim döneminde yanar döner bir politika benimseyen The Economist gibi dergilerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı 'kötü' gösterdiğini iddia eden Baltzois gerekçelerini buna dayandırarak Türkiye'nin gerçek niyetinin iyi olmadığını iddia etti.Halbuki The Economist, Türkiye'deki seçim sürecinde oldukça ikili bir politika izlemiş, seçim öncesinde Başkan Erdoğan'ı kötüleyen skandal manşetler atarken Erdoğan'ın mutlak galibiyeti sonrasında hızlı bir dönüş yapıp onu öven haberlere yer vermişti.Baltzois değindiği tek durum bu değildi. Türkiye ve Yunanistan'ın askeri dengesini değerlendiren korgeneral 'İki ülkenin askeri dengesine bakarken, eskimeyen küresel jeopolitik değerler ile ilkeleri de dikkate almak gereklidir' dedi.Global Firepower tarafından sağlanan Güç Endeksi Puanı'ndan bahseden Baltzois, Türkiye'nin 145 ülke arasında 11'inci; Yunanistan'ın ise 30'uncu sırada yer aldığını ifade etti.Aynı zamanda bir liste de yayımlayan gazete, Türkiye'nin savunma ve silahlanla konusundaki üstünlüğünü gözler önüne serdi.Baltzois ise bu farklılığı uzun süredir Yunanistan'ın sığındığı klasik gerekçeyle dengeledi. Korgeneral, 'Şiddetli bir çatışma durumunda sayıların mutlaka önemli olduğunu ifade etmeliyiz; ancak bu tür durumlar önemli olanın nicelik değil, personelin niteliği, morali ve kalitesi olduğu görmekteyiz. Mücadelenin adaleti ve özellikle de mukaddes vatanın savunulması söz konusu' dedi.