  • USD: 27,53 - 27,58
  • EURO: 28,88 - 28,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Terör saldırısını destekleyen şüpheli gözaltına alındı

Ankara İçişleri Bakanlığı Ek Hizmet Binasına yönelik gerçekleştirilen hain bombalı ve silahlı saldırı eylemine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden terör saldırısını destekleyici paylaşım yaptığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 3.10.2023 - 11:59 Güncelleme: 3.10.2023 - 12:00 / Editör: Ozge Selin
Terör saldırısını destekleyen şüpheli gözaltına alındı
Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan koordineli çalışmalar kapsamında, sosyal medya hesabı üzerinden Ankara İçişleri Bakanlığı Ek Hizmet Binasına yönelik gerçekleştirilen hain bombalı ve silahlı saldırı eylemine ilişkin "İçişleri bakanlığını havaya uçuracağımıza Mersin Emniyet Müdürlüğünün ve Mersin Adliyesinin bana yaptığı haksızlıktan dolayı Mersin Emniyet Müdürlüğünü yada Mersin Adliyesini havaya uçursanıza, bende sevinçten kına yakayım" şeklinde paylaşım yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Hesabı incelemeye alan ekipler, ayrıca sosyal medya hesabı üzerinden geçmiş tarihlerde terör örgütü tarafından gerçekleştirilen İstanbul Taksim saldırısı ve Mersin Tece Polis Evi saldırısı eylemleri ile ilgili ve örgüt güdümünde yayın yapan bir haber kanalı hakkında övücü ve yapılan eylemleri destekleyici propaganda içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit etti.

Tespiti yapılan sosyal medya hesabının Y.S. isimli şüpheli tarafından kullanıldığının ve yönetildiğini belirleyen ekipler, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonla, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan gözaltına alındı.
Milli Savunma Bakanlığı'nda üst düzey toplantı!
Ömer Çelik’ten Kılıçdaroğlu’na “Gazi Meclis” tepkisi: “Gelinen nokta vahimdir”
ABB Başkanı Mansur Yavaş soru soran öğrencileri salondan attırıp darp ettirdi
Teslimat başlıyor! Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi
Ankara'daki bombalı saldırı ile ilgili flaş gelişme: Bakan Fidan 'Pişman olacaklar' diyerek duyurdu
Azerbaycan’dan flaş Ermenistan kararı!
MİT'ten nokta operasyon: İstiklal Caddesi'ndeki saldırının organizatörü öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde 16 hedef hava harekatı ile imha edildi
Skandal açıklamalarıyal bebek katilini övmüştü! Merdan Yanardağ bugün hakim karşısında hesap verecek!
Fransa Karabağ’ın yasını tutuyor: Skandal ziyarette dikkat çeken Türkiye detayı! Paravan gibi kullanıp…
Akşener noktayı koydu! Yavaş ve İmamoğlu’na destek yok: 81 ilde kendi adaylarımızı çıkartacağız
Bakan Bolat açıkladı! İhracatta rekorlar serisi! 3 ay peş peşe tarihi seviyelere ulaşıldı
Mansur Yavaş tarafını seçti! Ülkücü danışmanını İYİ Parti'yi haklı buldu diye görevden aldı!
Bakan Uraloğlu açıkladı: Ulaşımda yeni dönem! Basra Körfezi Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlanıyor
Bakan Koca 'söz konusu değil' diyerek duyurdu! Kapanma gibi toplu tedbirler uygulanmayacak
MEB açıkladı! Öğretmenlere çevrimiçi kariyer sınavı yapılacak
Merkez Bankası'ndan TL açıklaması
İstanbul'da sabah çilesi! Metrobüse binmek hayal oldu
İşi gücü heykel! Soyer yine Heykel dikti
İçişleri Bakanlığı duyurdu! İkinci teröristin de kimliği tespit edildi...
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Dünyada ilk: Uzaya çöp atınca ceza kesildi

Dünyada ilk: Uzaya çöp atınca ceza kesildi

Bir tek onun aklına geldi: Kimse gitmeye cesaret edemiyor

Bir tek onun aklına geldi: Kimse gitmeye cesaret edemiyor

Türkiye'nin gizli hazinesi: Dağların arasında kendiliğinden oluştu yerini çok az kişi biliyor

Türkiye'nin gizli hazinesi: Dağların arasında kendiliğinden oluştu yerini çok az kişi biliyor

Dev çukur oluştu: Felaketin boyutu havadan görüntülendi çöken yolda çalışma başlatıldı

Dev çukur oluştu: Felaketin boyutu havadan görüntülendi çöken yolda çalışma başlatıldı

Dağların arasında gizlice kaydedildi: Hepsi hareket sensörlü cihazlarla tespit edildi

Dağların arasında gizlice kaydedildi: Hepsi hareket sensörlü cihazlarla tespit edildi