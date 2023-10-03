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Şahinler suç örgütü lideri Murat Şahin ve beraberindeki 21 kişi tutuklandı

'Şahinler' olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde aralarında örgütün lideri olduğu öne sürülen Mehmet Şahin'in de bulunduğu 22 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekleme: 3.10.2023 - 10:20 Güncelleme: 3.10.2023 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
Şahinler suç örgütü lideri Murat Şahin ve beraberindeki 21 kişi tutuklandı
Yurtta huzur ve güven bozacak çetelere geçit verilmiyor...

Bu kapsamda her geçen gün yeni bir çalışma yapılıyor.

Güvenlik güçleri yapılan çalışmaların meyvesini yiyor.

Son günlerde çetelere yönelik artan operasyonların biri de Kamuoyunda 'Şahinler' olarak bilinen suç örgütüne oldu.

41 kişi gözaltına alındı

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şahinler Çetesi'nin çökertildiğini duyurdu.

7 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, çete lideri Mehmet Şahin ile birlikte 41 kişi gözaltına alındı.

54 adrese yönelik yapılan baskınlarda evler tek tek arandı.

18 eylem tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, kamuoyunda Şahinler olarak bilinen ve liderliğini Mehmet Şahin'in yaptığı öne sürülen organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüt yöneticilerinin ve üyelerin karıştığı toplam 18 eylem tespit edilmişti.

Düzenlenen operasyonlar sonucu gözaltına alınan şüphelilerden 40'ı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Burada savcılığa ifade veren şüphelilerden 36'sı 'yağma', 'suç örgütü kurma, yönetme, üye olma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

Mehmet Şahin'in de arasında bulunduğu 22 şüpheli tutuklandı

Örgütün lideri olduğu öne sürülen Mehmet Şahin ile örgütün finansörü olduğu iddia edilen Salih Yiğiner'in de arasında bulunduğu 22 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden 18'i ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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